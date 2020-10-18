Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölen sivillerden geriye yalnızca anıları kaldı. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
Anne ile bebeği aynı tabuta kondu
Ermenistan'ın, Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitiren siviller toprağa verildi
Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
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