Anne ile bebeği aynı tabuta kondu

Ermenistan'ın, Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitiren siviller toprağa verildi

Anne ile bebeği aynı tabuta kondu
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Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölen sivillerden geriye yalnızca anıları kaldı. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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