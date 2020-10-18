Anne ile bebeği aynı tabuta kondu

Ermenistan'ın gece saatlerinde Gence'ye gerçekleştirdiği bombardımanda yaşamını yitiren siviller toprağa verildi. Füze saldırısında annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Ölen sivillerden geriye yalnızca anıları kaldı. Hain saldırıdan geriye kayıplar kalırken, Ermenistan tarafından yapılan saldırıda annesi Züleyha Şahmezerova´un kucağındayken hayatını kaybeden 1 yaşındaki Medine, annesiyle aynı tabutta defnedildi.

