Görüşme yapılacak

El Cezire’nin, eski Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, eski AKEL milletvekili Hristakis Covannis ve avukat Andreas Pittacis’in kamuoyunda “Altın Pasaport” olarak da bilinen, üçüncü ülke yurttaşlarına yatırım karşılığı vatandaşlık uygulaması üzerinden vatandaşlık satışı pazarlığı yaparken görüntülendiği videonun neden olduğu depremin artçıları sürüyor.

Şilluris’i koltuğundan eden, Covannis’in de partisi AKEL tarafından ihraç edilmesine sebep olan sansasyonun Rum tarafındaki gelişimi sürerken “Altın Pasaportlar” şimdi de Brüksel’in merceği altına giriyor.

Fileleftheros “Pasaportlar Brüksel’e Gidiyor… Kıbrıs Avrupa Parlamentosu’nda Sırtı Duvara Dayanmış Vaziyette… Avrupa Parlamentosu’nun Güvenlik Personeline Kadar Herkes Skandalı Soruyor” başlıklı haberinde, üye devletlerin ulusal programları aracılığıyla üçüncü ülke vatandaşlarına pasaport verilmesi konusunun Avrupa Parlamentosu’nun 22 Ekim tarihli genel kurulunun gündemine yazdırıldığını bildirdi.

Habere göre, gelecek Perşembe günü, küresel salgın sebebiyle dijital ortamda gerçekleştirilecek genel kurul gündemine Avrupalı Yeşiller Grubu tarafından yazdırılan “altın pasaport” konusunun gündeme alınmasına diğer bürün siyasi gruplar destek verdi.

Avrupa Komisyonu’na Güney Kıbrıs aleyhine ihlal prosedürü başlatma çağrısı yapan Alman Avrupa Milletvekili Sven Giegold’un Güney Kıbrıs’ın Mali Eylem Grubu tarafından uluslararası kara para aklayan devletler listesine alınması gerektiğini vurguladığına dikkat çekildi.

Herkeste kuşku var

Haberde, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin Avrupa Milletvekili Lukas Furlas’ın, “bu konuda Kıbrıs’a karşı genel bir kuşku var. Kıbrıs’ın vatandaşlık programı, programda yapılan değişiklikler ve programın ertelenme kararı hakkında konuşma yapacağım” dediği kaydedildi.

Habere göre, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Avrupa Milletvekili Yorgos Yeorgiu de meselenin AP’de tartışılmasını tek yol gördüğünü belirterek, “Beni düşündüren, Kıbrıslı Avrupa milletvekilleri olarak bizim nasıl bir tavır sergileyeceğimizdir” dedi. Yeorgiu, şöyle devam etti:

“El Cezire videosunun yayınlanmasından sonra konu yabancı haber kanalları, internet yayın organları ve internetteki paylaşımlarda öne çıkarılıyor. Konu, Başkan Anastassiadis’in bunu engellemek için ne yaptığı olmaktan çıktı, Avrupa’nın Kıbrıs’ın bir sorununu nasıl yöneteceğine dönüştü. Programın durdurulmuş olması, izlenecek tavır açısından bir argüman oluşturabilir”

Hava olumsuz

Diğer bir “Kıbrıs Cumhuriyeti” Avrupa Milletvekili Dimitris Papadakis de konunun AP Genel Kurul gündemine gelmesini doğru bulduğuna işaret ederek, artık bütün üye devletlerde geçerli olacak ortak kanunlar uygulanması zamanı geldiği görüşünü ortaya koydu. Papadakis, El Cezire videosundan sonra Brüksel’de Güney Kıbrıs’a karşı olumsuz bir hava hâkim olduğunu belirterek şunları ekledi:

“Biz destek bulmaya çalışırken, Avrupa Parlamentosu’nun güvenlik görevlileri bile Kıbrıs’taki Avrupa pasaportu almak isteyen herkese olanak tanıyan sistemi soruyor. Kıbrıs, 2017’den beridir takipteydi ve o zamandan beridir bazıları Kıbrıs’ı, terör örgütleriyle bağlantılı olmakla eleştiriyordu. Açgözlülük ve suçluların cezasız kalması, hükümetin, bomba patlayana kadar gerekeni yapmasına müsaade etmedi.”