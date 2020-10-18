Fatih’ten yeni keşif

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde yaptığı açıklamada Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 320'den 405 milyar metreküpe yükseldiğini duyurdu. Bunun yanında "Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır" açıklamasında bulundu…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Fatih sondaj gemisinde açıklamalarda bulundu. İşte açıklamadan satır başları:

-Test analiz ve detaylı mühendislik çalışmaları sonunda keşfettiğimiz rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece Sakarya Sahası'nın Tuna-1 bölgesindeki toplam doğal gaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

-Uzaktan kumandalı ileri teknoloji ürünü denizaltı robotumuzu da yerli ve milli imkanlarla petrol sektörümüze kazandırdık.

-Hedefimiz 2023 yılında bu gazı milletimizin kullanımına sunmaktır.

-Bu aynı zamanda milletimize daha ucuz doğal gaz sağlayacağımızın işaretidir. Petrol ve doğal gazda dışarıya ödediğimiz rakamı azalttıkça bu hizmetleri de milletimize daha iyi ve daha uygun olarak sunabileceğiz.

-Ülkemizin ve Kıbrıs halkının haklarını hiçe sayan hiçbir oldubittiye izin vermemeye kararlıyız.

-Bizim kimsenin hakkında, hukukunda özellikle de toprağında gözümüz yoktur.

'AB'nin sonu olur'

-Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını paylaşım mücadelesinden Türkiye'yi dışlama çabalarına rıza göstermeyerek yeni bir dönemin kapısını açtık.

-Doğu Akdeniz'de adil bir tutum takınmaz ise bu durum artık Avrupa Birliği'nin sonunun geldiğinin resmen ilanı olacaktır.

-Karadeniz'de ve Akdeniz'de hidrokarbon kaynakları aramayı sürdüreceğiz.

-Türkiye’yi girdiği bu yoldan döndürmeye artık ne darbeler ne ekonomik tuzaklar ne siyasi ayak oyunları ne de içi boş tehditler kafi gelir.

-Büyük ve güçlü bir Türkiye bırakana kadar durmayacağız ve duraksamayacağız.

90 milyar dolarlık ekonomik değer

Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu 405 milyar metreküplük keşfin potansiyel ekonomik değeri mevcut fiyatlarla yaklaşık 85-90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Söz konusu keşif, Türkiye'nin bugüne kadar kara ve deniz sahalarında gerçekleştirdiği 16.6 milyar metreküplük toplam üretiminin 25 katı seviyesinde bulunuyor.

Yıllık doğal gaz tüketiminin 45 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, bölgede keşfedilen gaz Türkiye'nin yaklaşık 8 yıllık gaz tüketiminin tamamını karşılayabilecek seviyede bulunuyor fakat teknik olarak sahadaki üretim kademeli artışla gerçekleştirilebiliyor.