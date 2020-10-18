Faruk’tan sitem

Bonservisi Maraş'ta bulunan, geçtiğimiz sezonun devre arasında İncirli'ye kiralanan ve ligin 11'inci haftasında oynanan Vadili maçında çapraz bağları kopan Faruk Akkuş, Diyalog Spor Servisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Söz verildi ama tutulmadı

Genç futbolcu spor servisine yaptığı açıklamada çapraz bağlarının koptuğunu, kendisine ameliyat sözü verildiğini, ameliyat ettirilmediğini, ayrıca alacaklarının bir kısmını da alamadığını ve mağdur olduğunu söyledi. Faruk, İncirli formasıyla iki de gol kaydetmişti.

Alacağımı bile vermediler

Faruk Akkuş "Kiralık gittiğim İncirli Spor Kulübü'nde 2'nci haftadaki Vadili maçında çapraz bağlarımdan sakatlandım. İlk başta "Seni ameliyat ettireceğiz, her şekilde yanındayız" denildi ve lig bitene kadar beni sakat sakat oynattılar. Kaldı ki bir miktar da alacağım vardı, onu bile vermediler” diyerek İncirli kulübünün kendisini kandırdığını söyledi.

Dilenci muamelesi gördüm

Faruk hakkımı istediğinde dilenci muamelesi gördüğünü söyleyerek “Kendi kulübün bir şey yapmıyor, biz mi yapacağız?" deyip geçiştirdiler dedi.

Ameliyat olmak istiyorum olamıyorum

“Şu an futbolu bırakma aşamasındayım. Sol ayağım sakat. Çapraz bağ koptuktan sonra eskisi gibi koşup antrenman bile yapamadım. Ameliyat için söz verildi ama sözlerinde durmadılar. Ben sakatlandıktan sonra hiç kimse beni arayıp sormadı bile. Mağdur bırakıldım. Şimdi de yeterli desteğim olmamasından dolayı ameliyat olamıyorum ve futbol hayatım bitti” diyen Faruk “Bunun tek sorumlusu İncirli kulübüdür. Yarın başka birinin gidip aynı şeyleri yaşamasını istemiyorum. Ben 1 ay boyunca koltuk değnekleriyle topallayarak, acı çeke çeke yürümeye çalıştım. Aldığım parayı geri versem eski ayağımı verebilirler mi? İnsan hayatı bu kadar mı ucuz?" dedi.