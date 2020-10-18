Mert Erkan, sonbahar / Kış 2021 koleksiyonunu tanıttı

18 görünüm sunuldu

Mert Erkan, sonbahar / Kış 2021 koleksiyonunu tanıttı
banner432

Mercedes-Benz FashionWeekIstanbul’un (MBFWI) 15. sezonu, Türkiye Tanıtım Grubu katkılarıyla 12-16 Ekim tarihleri arasında www.mbfwistanbul.com ve dijital platformlar üzerinden tanıtıldı. Defile çekimleri Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Defilede toplam 18 görünüm sunuldu. “Mutabakat” adını verdiği koleksiyonda, markanın olmazsa olmazı volümlü ve hacimli formların yanı sıra; çizgisel yüz silüetlerinden oluşan baskı ve nakışlar, pilise detayları ve klasik triko parçalar hakimdi. Bu sezon ilk kez trikoyu da koleksiyonuna dahil eden tasarımcı, alışılmışın dışındaki silüetlerle tamamlayıcı el yapımı aksesuarları birleştirerek ortaya zamansız ve tarafsız bir styling anlayışı yarattı. Koleksiyonda ağırlıkla; poplin, tül, ipek ve yenilikçi kumaşlar ön plandaydı. Renklerde ise; mor, gri, beyaz ve bej tonları yer aldı.
 

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 03:23
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Performansa göre atama
Performansa göre atama
  1. SPOR

banner464

banner459

banner468

banner460