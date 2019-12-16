Doğan’dan takibe devam 0-2 

YER: Gönyeli Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Abdullah Genç, Yusuf Bakar

GÖNYELİ: Kemal, Eray, Barış İbrahim(Deniss dk. 46) Tufan, Christian, Kahraman, Süleyman, Sabri(Abdo dk. 85), Feli Efoza

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ: Dursun Cem Ateş, A.Sönmez, Kenan, Koral, Erdinç(Aydın dk. 31), Sercan, Ali, Selim(Afün dk. 88), Babacar, Weston( Serhan dk. 60), Michael

GOLLER: Dk. 27 ve 43 Babacar (Doğan Türk Birliği)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’in on dördüncü hafta karşılaşmasında Doğan Türk Birliği Gönyeli’yi deplasmanda Babacar’ın golleri ile mağlup etti.



22. dakikadaki Gönyeli atağında Felix’in son çizgiye indikten sonraki vuruşunda kaleci Dursun direk dibinden topu kornere attı.

25. dakikadaki Gönyeli atağında Karaman’ın pasında Felix sert vurdu kaleci Dursun ayakları ile topu uzaklaştırdı.

27. dakikada Doğan Türk Birliği öne geçti. Gelişen atakta Selim’in güzel pasında topa bekletmeden vuran Babacar takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

43. dakikada fark 2’ye çıktı. Michael’in sağ taraftan ceza alanına atılan topla rakibini çok şık geçti. Boş pozisyondaki Babacar’ı gördü, o da boş kaleye topu yollayarak kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skoru 2-0 yaptı.

54. dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında Weston’un vuruşunda kaleci Kemal direğin hemen altından topu tokatlayarak kornere attı.

57. dakikada Michael boş pozisyonda kaleye vurmayıp Weston’a gol attırmak istedi. Ancak Weston kötü vurunca Doğan Türk Birliği mutlak bir golden oldu.

70. dakikadaki Doğan Türk Birliği atağında Michael’in çapraz pozisyondaki vuruşunda Barış topu uzaklaştırmak isterken yaptığı vuruşta top kendi kalesinin üst direğine de vurarak oyun alanına döndü.

79. dakikada Selim Babacar’ın pasında topa sert vurdu ancak top bir kez daha üst direkten dönünce Doğan Türk Birliği bir golden daha oldu.

80. dakikadaki Gönyeli atağında Felix’in sert şutunu kaleci Dursun direk dibinden tokatlayarak kornere attı. Kornerden sonuç alınamadı.

85. dakikada Gönyeli’den Efoza’nın pasında Sabri’nin sert şutunda Dursun zamanında kalesini terk ederek rakibine gol şansı tanımadı.

90+2. dakikada gelişen Doğan Türk Birliği atağında Michael sağdan ortaladı, Serhan kale önünde kötü bir vuruş yaptı ve topu kalecinin kucağına attı.

Maç bu skorla sona erince Doğan Türk Birliği puanını 28’e çıkarırken Gönyeli 10 puanda kaldı.