Doğan’ın takibi sürüyor  4-1

Stat: Girne 20 Temmuz Mete Adanır

Hakemler: Ali Özer, Necmi Bulut, Sabriye Atikoğlu

Doğan Türk Birliği: Cem, Ahmet Sönmez, Koral(Dk 71 Çağrı), Serhan, Ali Savaşan, Sercan, Erdinç, Billy (Dk 68 Aydın), Kenan, Weston (Dk 86 Ali Akbulut), Akanni

Lefke: Salih, Mustafa, Armstrong(Dk 64 Yılmaz Şipal), Aykut, Yakup, Semih, Berk, Okorie, Esosa (Dk 71 Selçuk), Candy, Kasım

Goller: Dk 14 ve 58 Billy Micheal, Dk 36 Weston, Dk 62 Kenan (Doğan Türk Birliği) Dk 32 Kasım (Pen)(Lefke)

Kırmızı Kart: Dk 85 Sercan (Doğan Türk Birliği)

Erkut MAHSUCU

Süper Lig’de 17. haftanın açılış maçında Doğan Türk Birliği rakibi Lefke takımını 4-1 mağlup etti. Girne ekibi bu galibiyetle puanını 37’ye yükseltti ve zirve takibini sürdürdü. Ev sahibi takım maçı 10 kişi tamamladı. Lefke bu yenilgiyle 22 puanda kaldı.

Dk.11: Doğan Türk Birliği atağında Billy’in sağdan ortasında Kenan’ın kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.

Dk.14: Doğan Türk Birliği atağında sol kanattan yapılan ortada Serhan’ın kafa vuruşunda kaleci Salih’ten dönen topu Billy ağalara gönderdi 1-0

Dk.26: Lefke atağında Kasım’ın ceza sahasına ortasında Esosa’nın kafa vuruşunda top auta gitti.

Dk.31: Lefke atağında Candy ceza sahasında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.

Dk.32: Lefke takımında Kasım topu ağlara gönderdi. 1-1

Dk.36: Doğan Türk Birliği atağında Kenan topla ceza sahasına hareketlendi pasını Weston’a aktardı Weston topu ağlara gönderdi. 2-1

İlk devre 2-1 bitti.

Dk.55: Doğan Türk Birliği’nde Kenan’ın ceza sahasına uzun taç atışında Koral’ın vuruşunda top auta gitti.

Dk.58: Doğan Türk Birliği atağında Billy sağ kanattan ortasını yaptı Weston kafayla topu Billy’ye indirdi ve Billy’in vuruşunda top ağlara gitti. 3-1

Dk.62: Doğan Türk Birliği atağında Akanni’nin sağ kanattan ortasında Kenan ön direkte topu ağlara gönderdi. 4-1

Dk.85: Doğan Türk Birliği serbest atışını geç kullandığı İçin Sercan 18. dakikadan da sarı kartı vardı 2. sarı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca maçı Doğan Türk Birliği 4-1 kazandı.

Bu sonuçla Doğan Türk Birliği puanını 37’ye çıkararak 2. sıradaki yerini korudu. Lefke ise 22 puanda kaldı.