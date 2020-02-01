Lefkoşa’da ‘Ocak’ ateşi  1-2

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Çetinkaya: Kani, Tunç(76.Dk Mehmet)Hakan, Mustafa, James, Doğukan(72.Dk Emir)Allen, Toykan(46.Dk Özcan)Samuel, Batuhan, Emek

Türk Ocağı: Cenk, İ.İnceler, Remzi, Levan(89.Dk Kaan)Doğukan(82.Dk Deniz)Ali, Oha(90+5.Dk Akın)Bilal, İ.Tek, İbrahim, M.Uçar

Goller: 6.Dk Mustafa Yaşınses(ÇTSK)18.Dk Oha, 68.Dk Remzi(TOL)

K-Pet Süper Ligi’nin 17. haftasının açılış maçında Türk Ocağı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Çetinkaya’yı 2-1 yenerek zirve iddiasını sürdürdü.

6.dakikada Çetinkaya’dan Toykan’ın kullandığı uzun taç atışında kaleci Cenk topu uzaklaştıramadı ve Mustafa Yaşınses aldığı topu güzel bir vuruşla filelere gönderek takımını öne geçirdi 1-0.

18.dakikada T.Ocağı Ali Özbahar’ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oha topu filelere gönderdi ve skora dengeyi getirdi 1-1.

40.dakikada gelişen T.Ocağı atağında Ali Özbahar’ın ceza alanı içine yaptığı ortaya müsait pozisyonda Oha vuramadı ve takımını bir golden etti.

45.dakikada gelişen Çetinkaya atağında altı pas içine yapılan ortaya müsait pozisyonda Hakan vuramadı ve takımını bir golden etti.

49.dakikada gelişen T.Ocağı atağında Doğukan ceza alanı içinde vurdu ancak top Kani’de kaldı.

68.dakikada gelişen T.Ocağı atağında ceza alanı içinde topla buluşan golcü isim Remzi düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi 1-2.

80.dakikada gelişen Çetinkaya atağında ceza alanında arka direğe yapılan ortaya Emir kafa ile vurdu ancak top Cenk’te kaldı.

89.dakikada bir başka Çetinkaya atağında yapılan ortaya Samuel vurdu top yine Cenk’te kaldı.

90.dakikada Çetinkaya defansının arkasına sarkan Deniz, kaleci Kani ile karşı karşı kaldığı anda vuruşunu yapacakken Allen’in müdahalesi golü önledi.

90+5.dakikada gelişen Çetinkaya atağında arka direğe yapılan ortaya Emir kafa ile vurdu ancak Cenk yine kalesinde başarılıydı.

Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türk Ocağı, Lefkoşa deplasmanından 2-1’lik skorla galip gelerek haftayı 3 puanla kapadı.

Bu sonuçla Türk Ocağı puanını 35’e çıkarırken, Çetinkaya 15 puanda kaldı.