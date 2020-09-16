DUP'ta yeni dönem

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DUP Spor Kulübu Derneği'nin yeni yönetim kurulu belirlendi

DUP'ta yeni dönem
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DUP Spor Kulübu Derneği 1’inci olağan genel kurulu dün gece Derneği Ortaköy’deki yeni binasında yapıldı.
Divan başlanıldığını  Avukat Tekin Söylemez'ın yaptığı genel kurulda geçmiş dönemde yapılan sosyal ve sportif faaliyetler dile getirildi, mali açıdan gelir ve gider tablosu genel kurul üyelerine ibraz edilerek oy birliği onayland.

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Genel kurulda bir önceki dönem yönetimde görev alan üyelere de teşekkür plaketi sunuldu.
Yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu ve denetleme kurulu oy birliği ile seçildikten sonra, yeni seçilen üyelere başarı dilek ve temennileri ile genel kurul tamamlandı.
Yeni görev alan üyeler şu şekilde: Uğur Çorba, Pembe Kılıçkaya, Yonca Altay, Sibel Solak, Orçun Aliusta, Aslı Ceren Çorba, Esra Bilgimer

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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