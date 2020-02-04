Maşa ile Koca ayı, Gazimağusa’da özel bir gösteri gerçekleştirildi

Çocuklar çok sevdi

Maşa ile Koca ayı, Gazimağusa’da özel bir gösteri gerçekleştirildi

 Maşa ile Koca ayı, Gazimağusa’da sömestr tatilindeki çocuklara özel bir gösteri gerçekleştirildi.  City Mall AVM’de gerçekleşen Çocuk Şenliğine yoğun ilgi oldu. 

Özellikle 3-11 yaş çocuğun severek izlediği Maşa ile Koca ayı çizgi karakterleri , programda birlikte eğlendiler, dans ettiler ve bol bol fotoğraf çektiler.
City Mall AVM Sömestr şenliği kapsamında ; 7-8-9 Şubat’da  pandomim, tiyatro, çocuk kabersi, Barışmanço’nun adam olacak çocuk etkinlikleri ve ödüllü yarışmaları ile program gün boyu devam edecek.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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