Soner Olgun’la Letafet’te yine uzun bir gece

Soner Olgun en güzel türküleri ve sazıyla birlikte yine bir Cumartesi gecesi sevenleriyle Girne’nin en gözde mekânlarından olan Merit Park Letafet Lounge Bar’ın değerli misafirleriyle buluştu.

Kendisini dinlemeye gelen her yaştan sevenlerini içten bir şekilde selamlayarak sahnedeki yerini alkışlar eşliğinde alan Soner Olgun, geceye güzel bir başlangıç yaptı.

Vokalistliğini yapan eşi Özlem Olgun ile birbirinden romantik parçaları birlikte seslendiren çift, dinleyenlerine duygu dolu dakikalar yaşattı.

Hayranlarını kırmayan Soner Olgun, gelen teklifleri geri çevirmeyerek sevenleriyle bol bol fotoğraf çekti.

Gecenin en çok beğenilen türküleri arasında ‘’Değmen Benim Gamlı Yaşlı Gönlüme’’ vardı.

Sazına en çok yakışan türküleri repertuvarına ekleyen Soner Olgun, Letafet Lounge Bar’da yine bir Cumartesi unutulmaz bir gece yaşatırken, soğuk kış gecesinde seslendirdiği türküleriyle dinleyenlerin içini ısıttı.

Soner Olgun her cumartesi olduğu gibi, 8 Şubat Cumartesi gecesi Merit Park Letafet Lounge’da sahnedeki yerini alacak.