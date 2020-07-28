Değirmenlik Belediyesi temizlik seferberliği gerçekleştirdi

Değirmenlik Belediyesi, “Covid 19” salgını ile temizlik çalışmalarına ağırlık verdiğini, Aralık 2019’dan başlayarak bugüne kadar 4’üncü kez temizlik seferberliği gerçekleştirdiğini duyurdu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler yazılı açıklamasında, bu süre içerisinde tüm köy içlerinin, cami ve mezarlıkların, ana caddelerin, Yonca Kavşağı-Ercan Çemberi arası refüjü ile Çukurova Kavşağı’ndan Kirli Sanayi girişine kadar bütün refüjlerin, tüm köylere giden yolların banket kenarlarının temizlendiğini belirtti.

Karavezirler ayrıca, Ercan Havaalanı’nın iç ve dış temizliğinin, Sivil Havacılık, Gümrük ve İtfaiye’nin de belediye temizlik ekiplerince yapıldığını ifade etti.

Değirmenlik Belediyesi olarak, beldenin daha çağdaş, temiz ve düzenli bir yapıya sahip olabilmesi adına gerekli tüm çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da süreceğinin altını çizen Başkan Ali Karavezirler, hummalı çalışmalarından dolayı tüm temizlik ekiplerine de teşekkür etti.

Belde halkına da çağrıda bulunan Başkan Ali Karavezirler, “Gelin el ele, hep birlikte bölgemizi temiz tutalım” dedi.