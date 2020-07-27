Güney'de çalışanlara iyi haber

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Güney Kıbrıs'ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu kaldırıldı

Güney'de çalışanlara iyi haber
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Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı. 23 Temmuz’da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından sunulan tavsiye nitelikli kararı kabul ede4n hükümet, her gün Güney’e geçmek zorunda olanlar için önemli bir karar üretti.
Karara göre, Güney Kıbrıs'ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.
Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs'a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek
Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılacağı da kaydedildi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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