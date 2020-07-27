Güney'de çalışanlara iyi haber

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararlar Resmi Gazete’de yayınlandı. 23 Temmuz’da, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından sunulan tavsiye nitelikli kararı kabul ede4n hükümet, her gün Güney’e geçmek zorunda olanlar için önemli bir karar üretti.

Karara göre, Güney Kıbrıs'ta çalışan, eğitim ve tedavi gören kişilerin 15 günde bir PCR testlerini yaptırma koşulu ortadan kalktı.

Buna göre yarından itibaren Güney Kıbrıs'a geçiş yapacak herkes bir defaya mahsus negatif PCR testlerini göstermesi kaydı ile testsiz geçiş yapabilecek

Gerektiğinde geçiş yapacak kişilere kara sınır kapılarında randomize testler yapılacağı da kaydedildi.