Efsane yükseliyor 1-0

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadyumu

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, İsmail Egeli, Sertan Alkın, Kerem Eran

Çetinkaya TSK: Kani Çeliker, Allen Assogba, Batuhan Çalban, Burak Emir, Doğukan Demirman, Herve Amani(Dk.70 Mehmet Söker), Mathew Boniface, Mustafa Yaşınses, Toykan Hacet(Dk.78 Cemal Kurt), Tunç Özgürgün, Çağdaş Arslan

Gençlik Gücü: Raif Pehlivan, Aşkın Kavaklı, Hacı Özer, Emir Dolu, Mehmet Kaygısız(Dk.83 Hüseyin Paşa), Sezgin Dağ, Hasan Çirkin(Dk.78 Akın Yıldırım), Ocran İdan, Arif Öztürk(Dk.90 Özgür Ongun), Prince Boateng, Uche Sunday

Gol: Dk.50 Mustafa Yaşınses(Çetinkaya)

Yusuf YILDIZEV

On dördüncü haftanın kapanış maçında Çetinkaya Gençlik Gücü’nü mağlup ederek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Çetinkaya’nın galip geldiği karşılaşmada golü Mustafa Yaşınses kaydederken, alınan bu galibiyet sonrası Çetinkaya puanını 11’e yükseltirken Gençlik Gücü ise 9 puanda kaldı.

28.dk: Uche’nin yaklaşık 25 metreden sert vuruşu kaleci Kani’de kaldı.

29.dk: Sağ kanattan gelişen Çetinkaya atağında Toykan’ın yerden etkili ortasına bomboş durumda Amani kötü bir vuruş yaparak topu üstten dışarıya attı.

30.dk: Sağ kanattan Mustafa Yaşınses’in ortasında Boniface’in kafa vuruşu dışarıya gitti.

31.dk: Tunç’un pasıyla ceza sahasına giren Toykan’ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

34.dk: Sol çaprazdan ceza sahasına giren Çağdaş çok sert vurdu kaleci Raif karşıladı. Dönen topta atak devam etti. Bu kez Mustafa’nın ortasında Amani arka direkte uygun durumda topu kontrol etti ve vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

39.dk: İdan’ın pasıyla ceza sahasına giren Boateng çapraz pozisyonda yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi.

51.dk: Yaklaşık 22 metrelik bir mesafede topu önüne alan Mustafa Yaşınses güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

85.dk: Mehmet Söker’in ara pasıyla topla buluşan Boniface karşı karşıya pozisyonda vurmakta gecikince kaleci Raif yattı ve topu aldı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince maçı Çetinkaya 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.