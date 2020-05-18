‘Emeklerimiz boşa gitmesin’

Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol Takım Antrenörü Hüseyin Dayı Türkiye’de basketbol, voleybol gibi branşların ligi sonlandırdıklarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi için beklemede olduğunu söyledi.

Şampiyonuz. Beklemekten başka seçeneğimiz yok

Hüseyin Dayı “Yapacağımız tek bir şey var. Beklemek. Çok zorlu bir dönem geçirdik ve beş hafta önce şampiyonluğumuzu ilan ettik. Ligde 3 maçımız kaldı. Şampiyon da ikinci olan da belli, bekleyip göreceğiz” dedi.

İnşallah emeklerimiz boşa gitmez

Dayı “Türkiye’de uygulanan beyaz sayfa uygulaması inşallah bizim için de olmaz ve emeklerimiz boşa gitmez. Bir sezon sadece emek değil biz kıt ekonomik şartlarda mücadele ettik ve inanılmaz bir performans elde ederek namağlup bir şekilde lideriz ve beş hafta önce şampiyonluğumuzu da ilan ettik” diyerek “Şimdi beyaz sayfa açıp ligler tescil edilirse emeklerimiz boşa gidecek.

Gönlümüz ligin devam etmesi veya mevcut haliyle tamamlanması” dedi.