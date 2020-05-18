"Spor salonları 20 Mayıs'ta açılsın"

Corona virüs tedbirleri çerçevesinde henüz açılmasına onay verilmeyen fitness salonu sahipleri Meclis önünde eylem yaptı..

Sosyal mesafe kuralına uygun bir şekilde meclis önündeki yolu kapayan eylemciler, taleplerini açıkladı

Sağlık için meclis önüne geldiğini söyleyen eylemciler, 12 Mart tarihinden bu yana kapalı olmaları nedeniyle artık bıçağın kemiğe dayandığına dikkat çekildi.

Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, eylemcilerin aynına geldi, taleplerini dinledi.

KKTC Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu Tatar ve Özersay’a salonlarının kapalı olması nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek tüm sektörler açılırken fitness salonlarının kapalı olmaması gerektiğini anlattı. Dahlameroğlu, 8metre kareye bir kişi düşecek şekilde salonların açılabileceğini ve 20 Mayıs’ta açılmayı talep etti.

Başbakan Tatar ve Yardımcısı Özersay bugünkü bakanlar kurulu toplantısında konuyu ele alacakları sözünü verdi.

Eylem devam ederken DP Başkanı Fikri ATAOĞLU ve YDP Başkanı Erhan ARIKLI da eylemclerin yanına geldi, taleplerini dinledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:53