Tepebaşındaki yangın ile ilgili Diyalog Tv özel yayınına katılan devlet yöneticileri yaz döneminde yangın helikopterinin adada konuşlanmasının önemine değinirken, Başbakan Ersin Tatar bunun çok maliyetli olacağı görüşünde
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi yangın helikopterimizin olması gerektiğine vurgu yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi
Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz da Türkiye ile görüşme yaptıklarını ifade ederken, Başbakan Ersin Tatar ise farklı bir bakış açısından yaklaştı. Tatar bu konunun büyük bir maliyet gerektirdiğini söyledi
Yangın helikopteri şart
Her yangın sonrasında toplumda tartışma konusu olan yangın helikopteriyle ilgili devlet yöneticileri farklı düşüncelere sahip… Başbakan Ersin Tatar bunun çok maliyetli olduğunu söyleyerek Türkiye ile dayanışmanın önemine değindi
Tepebaşındaki yangın ile ilgili Diyalog Tv özel yayınına katılan devlet yöneticileri yaz döneminde yangın helikopterinin adada konuşlanmasının önemine değinirken, Başbakan Ersin Tatar bunun çok maliyetli olacağı görüşünde
YORUM EKLE