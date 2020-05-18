Yangın helikopteri şart

Tepebaşındaki yangın ile ilgili Diyalog Tv özel yayınına katılan devlet yöneticileri yaz döneminde yangın helikopterinin adada konuşlanmasının önemine değinirken, Başbakan Ersin Tatar bunun çok maliyetli olacağı görüşünde

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi yangın helikopterimizin olması gerektiğine vurgu yaptı. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi

Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz da Türkiye ile görüşme yaptıklarını ifade ederken, Başbakan Ersin Tatar ise farklı bir bakış açısından yaklaştı. Tatar bu konunun büyük bir maliyet gerektirdiğini söyledi