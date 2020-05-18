İskele’de çöplük yangını

Traktör ve iş makinesi olanlardan yardım istendi

İskele’de çöplük yangını
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Topçuköy-Ardahan yolu üzerinde bulunan iskele çöplüğünde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.
İskele belediyesinden yapılan duyuruda iskele çöplüğünde çıkan yangına müdahale için bölgedeki vatandaşların iş makinesi ve traktörlerine ihtiyaç olduğu bildirildi.
rüzgârın da şiddetiyle giderek yayılan ve ekili alanları tehdit etmeye başlayan yangına iskele itfaiyesi ve iskele belediyesi’ne ait su tankerleri ve iş makineleri ile müdahale ediliyor

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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