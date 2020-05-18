Bir yılda bin 137 aile içi şiddet olayı

Güney Kıbrıs’taki aile içi şiddet vakalarında ciddi artış gözlemlendiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, 2019 yılında polise 1137 aile içi şiddet şikayeti yapıldığı νι ve bunlardan çoğunluğunun kadın ve kız çocukları tarafından yapıldığını yazdı.

Haberde, 2018 yılındaki aile içi şiddet rakamının 942, 2017 yılında 788, 2016’da ise 835 olduğu anımsatıldı.