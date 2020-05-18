Süheyla Küçük'ün sağlık durumu stabil

Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün tedavisi sürüyor

Süheyla Küçük'ün sağlık durumu stabil
banner432

Kıbrıs Türk toplumu liderlerinden Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü, durumunun stabil olduğu bildirildi.
Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Süheyla Küçük’ün 14 Mayıs tarihinde hastaneye kaldırıldığını söyleyerek, ön teşhiste enfeksiyon ve kan değerlerinin düşük olduğunun tespit edilerek tedavi başlatıldığını kaydetti.
Özyılkan, Süheyla Küçük’ün durumunun stabil olduğunu, tedavisinin devam ettiğini, yaşa bağlı sıkıntıları da bulunduğunu belirtti.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Seyahat için 15 Haziran
Seyahat için 15 Haziran
  1. KIBRIS