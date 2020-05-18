Yarın planlı atış yapılacak

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki varlığını güçlendirilmiş şekilde sürdüreceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Fransız mevkidaşı Florence Parley ile yaptığı son telefon görüşmesinde, iki ülkenin askeri işbirliğinin derinleştirilmesi için bir dizi eylem yapılmasının kararlaştırıldığını ve bunlardan en önemlisinin, Fransız deniz kuvvetlerinin bölgedeki mevcudiyetinin daha yoğun hale getirilmesi olduğunu yazdı.

Gazete, Fransız deniz kuvvetlerine ait gemilerin adanın açıklarında sık sık devriye yapacağını ve böylelikle, Fransa’dan Güney Kıbrıs’a güçlü bir dayanışma mesajı verileceğini kaydetti.

Fransa’nın, Güney Kıbrıs’a dayanışma mesajı vermenin ötesinde, Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs, gerekse sözde “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlere gösterdiği tepkilerden ve “tahrikkar tutumundan” ötürü rahatsız olduğunu belirten gazete, Angelidis ile Parley’nin, Yavuz ve Barbaros gemilerinin bölgedeki faaliyetlerinin de iki hükümetin gündemine yeniden getirileceğini yazdı.

Gazete, Fransız fırkateyninin sözde “MEB” içerisindeki üçüncü parseldeki varlığının ve burada gerçek mermiler kullanarak gerçekleştirdiği tatbikatın tesadüf olmadığını da belirterek, NAVTEX’in ayın 20’sine kadar geçerli olduğunu ve 19’unda da, Fransız gemileri tarafından planlı atış yapılacağını kaydetti.