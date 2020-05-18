Ormanı yakmaya çalışan bir kişi tutuklandı

Tepebaşı ve Akdeniz bölgesinde bugün bir kişi yangın çıkarmaya çalıştı.

Polis Basın Subaylığı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

18.05.2020 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Y.S.(E-30), kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı - Akdeniz Köyünün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal yakısını ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrılmıştır. Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaş tarafından ateşin görülmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürülmüştür. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamına bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir."