En iyi MTG  En kötü Düzkaya

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Lig’de mücadele eden 16 takım ilk yarıda aldığı sonuçlara göre lig sıralamasındaki yerini belirledi. Ara verilen ligin başlamasından sonra tamamlanması ile birlikte son puan durumu belirlenecek.

Eşit puanda olan takımlar arasında ikili, gerekirse üçlü averaj dikkate alındıktan sonra sıralama belirlenecek. Lig sona erdikten sonra bazı takımlar averajla bir alt lige düşecek veya play-out oynayacak.

Geride kalan 22 haftada ilk 7 sırada yer alan takımların averajları artı olurken diğer 9 takımın averajları eksidedir. Ligin ilk yarısı sona erdiğinde Mağusa Türk Gücü +30 averaj ile en iyi averaja sahipken, Düzkaya -27 averajla yine en kötü averaja sahipti.

Lider Mağusa Türk Gücü +50 averaja sahipken Düzkaya -33 ile en kötü averaja sahip. K.Kaymaklı + 1 averajı ile dikkat çeken takım oldu.

Takımlarımızın ikinci yarıda geride kalan 7 hafta sonunda ilk yarıya göre averajları:

Mağusa Türk Gücü: İlk yarı sona ererken 45 gol atıp 15 gol yerken +30 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 73 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. +50 averaj ile en iyi averaja sahip.

Doğan Türk Birliği: İlk yarı sona ererken 33 gol atıp 19 gol yerken +14 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 46 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. +17 averaja sahip.

T.Ocağı: İlk yarı sona ererken 26 gol atıp 12 gol yerken +14 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 38 gol atarken kalesinde 23 gol gördü. +15 averaja sahip.

Cihangir: İlk yarı sona ererken 42 gol atıp 24 gol yerken +18 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 52 gol atarken kalesinde 34 gol gördü. +18 averaja sahip. İlk yarı sonunda ve 22. Hafta sonundaki averajı ayni(18)

Merit Alsancak Yeşilova: İlk yarı sona ererken 26 gol atıp 24 gol yerken +12 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 56 gol atarken kalesinde 39 gol gördü. +17 averaja sahip.

Yenicami: İlk yarı sona ererken 41 gol atıp 31 gol yerken +10 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 63 gol atarken kalesinde 42 gol gördü. +21 averaja sahip.

K.Kaymaklı: İlk yarı sona ererken 29 gol atıp 26 gol yerken +3 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 41 gol atarken kalesinde 40 gol gördü. +1 averaja sahip.

Lefke: İlk yarı sona ererken 24 gol atıp 29 gol yerken -5 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 35 gol atarken kalesinde 39 gol gördü. -4 averaja sahip.

Baf Ülkü Yurdu: İlk yarı sona ererken 28 gol atıp 32 gol yerken -4 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 32 gol atarken kalesinde 46 gol gördü. -14 averaja sahip.

Göçmenköy: İlk yarı sona ererken 24 gol atıp 25 gol yerken -1 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 28 gol atarken kalesinde 39 gol gördü. -11 averaja sahip.

Gönyeli: İlk yarı sona ererken 22 gol atıp 43 gol yerken -21 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 46 gol atarken kalesinde 58 gol gördü. -12 averaja sahip.

Hamitköy: İlk yarı sona ererken 32 gol atıp 45 gol yerken -13 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 39 gol atarken kalesinde 53 gol gördü. -14 averaja sahip.

Binatlı: İlk yarı sona ererken 25 gol atıp 29 gol yerken -4 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 35 gol atarken kalesinde 44 gol gördü. -9 averaja sahip.

Çetinkaya: İlk yarı sona ererken 21 gol atıp 30 gol yerken -9 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 29 gol atarken kalesinde 44 gol gördü. -15 averaja sahip.

Düzkaya: İlk yarı sona ererken 18 gol atıp 45 gol yerken -27 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 27 gol atarken kalesinde 60 gol gördü. -33 averaja sahip.

G.Gücü: : İlk yarı sona ererken 19 gol atıp 36 gol yerken -17 averaja sahipti. 22. hafta sonunda 25 gol atarken kalesinde 52 gol gördü. -27 averaja sahip.