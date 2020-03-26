İspanya Çin’i geçti

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı 20 bini geçti. İtalya'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

İspanya'da son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 738 artarak 3 bin 434'e yükseldi.

Böylece İtalya'nın ardından İspanya da ölü sayısında Çin'i geçmiş oldu.

İran ülkedeki ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini duyurdu.

Coronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 20 bini aştı.

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452 bin 156'ya ulaştı.

İtalya'da yeni tip Coronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 683 artarak 7 bin 503'e yükseldi.

İspanya'da 24 saatte 738 ölü

Virüsten en çok etkilenen İspanya'da Coronavirüse bağlı ölümler artmaya devam ediyor.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı önceki güne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.

Son rakamlarla birlikte İspanya da ölü sayısında salgının merkezi Çin'i geçmiş oldu.

Çin'de açıklanan son rakamlara göre ölü sayısı 3 bin 281 oldu.

İspanya ordusu NATO'dan solunum cihazı, koruyucu ekipman ve test kiti istediklerini duyurdu.

Tahran'da giriş çıkışlar yasaklandı

Coronavirüs tedbirleri kapsamında İran'ın başkentinde, eyalet dışına çıkışlar yasaklandı.

Yapılan açıklamada, ''Tahran'da akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait araçlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı'' ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da ise Coronavirüs önlemleri kapsamında başta başkenti Riyad olmak üzere Mekke ve Medine'yi kapattı.

İran'da ölü sayısı 2 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.

Ülkede toplan Coronavirüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı.

Almanya'da vaka ve ölü sayısı artıyor

Almanya'da Coronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

Salgın İsrail’de yayılıyor

İsrail'de yeni tip Coronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, dün sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Afrika'da vakalar 2 bin 500'e yaklaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (Africa CDC), Twitter hesabından yapılan açıklamada, virüsün şimdiye kadar 43 ülkeye yayıldığı ve 14 ülkede ölüme yol açtığı kaydedildi.

Açıklamada, vaka sayısının kıta genelinde 2 bin 412'ye, ölü sayısının da 64'e çıktığı belirtildi.

14 ülkede 203 kişinin ise iyileştiği aktarılan açıklamada, en fazla vakanın Güney Afrika'da görüldüğü vurgulandı.

Öte yandan Güney Afrika'da son 24 saatte vaka sayısı 165 artarak 709'a ulaştı.

Bu ülkenin ardından virüsün en fazla görüldüğü yerler Mısır, Cezayir, Fas, Senegal, Burkina Faso ve Tunus olarak sıralandı.

Rusya'da da artıyor

Rusya'da yeni tip Coronavirüsü salgınına yakalananların sayısı 658'e yükseldi.

En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.