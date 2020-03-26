Fatura yine emekçilere kesilmesin

Sendikal Platform, dünyada, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de alınan tedbirlere bakıldığında hükümetlerin çalışanlara destek verirken KKTC’de sadece kamu çalışanları ve öğretmenlerden özveri beklenmesinin ne etik ne de adil olduğunu belirtti.

Sendikal Platform adına yazılı bir açıklama yapan KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, “Bu zor dönemi hep birlikte atlatmamız gerekir. Ancak fatura yine emekçilere kesilecekse cevabımız çok sert olacaktır, hükümet bunu bilmelidir” dedi.

Eylem, UBP-HP hükümetinin Covid-19 virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de olağanüstü bir durum yaşanmasıyla ilgili hazırladığı paketin bugün kamuoyuyla paylaşacağının duyurulduğunu hatırlattı.

Eylem, önceki gün Bakanlar Kurulunda görüşülen pakette kamu çalışanları ve öğretmenlerin maaşlarından %25 oranında kesinti yapılacağının söylendiğini belirterek, Sendikal Platform olarak hükümete şu uyarılarda bulunduklarını açıkladı:

Platformdan hükümete uyarı

“Ne kadar paraya ihtiyaç olacağını ve bunu hangi kaynaklardan karşılamayı düşünüp tasarladığınızı şeffaf bir şekilde açıklamaz, bu sürecin adil şeffaf demokratik şekilde yönetilmesi için bir kurul oluşturup bu kurula sendikal platformdan temsilcileri de dahil etmezseniz,

HP ve 13. maaş gibi uzun vadede gerçekleşmesi gereken ödeneklerin oluşturulacak bu kurulda değerlendirilmesini, aylık gelir giderlerin, kalem kalem şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlamazsanız,

Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Yasasına yönelik geçici madde düzenlemesi öngören yasa gücünde kararname yaparak bu fondan ilgili kooperatiflere üyelerinin taksitlerini faizsiz ertelemeye yönelik kaynak aktarımı yapıp 15 bin çalışana ve küçük esnafa nefes aldırmak için çaba sarf etmezseniz,

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Fonundan faaliyetleri duran işletmelerdeki çalışanlara aylık minimum asgari ücret kadar ödeme yapmazsanız,

Tüm örtülü ödenekleri, makam arabalarını, siyasi partilere, derneklere vs. yaptığınız ödeneklerin tamamını, gereksiz yurtdışı temsilciliklerini geri çekip tasarrufa gitmezseniz…

KKTC Merkez Bankası rezervleri, Faiz İstikrar Fonu, Koop Mevduat Sigorta Fonu, Turizm Fonu, Spor Fonu kullanılmaz, tüm teşvikler, sübvanseyeler, tüm vergi muafiyetleri ve örtülü ödenekleri kaldırmazsanız, kesintiyi asla kabul etmeyeceğiz.”



Toplumsal dayanışma vurgusu…

Ülkenin içinde bulunduğu durumun özveri ve toplumsal dayanışmayı gerektirdiğini belirten Eylem, dünyada, Güneyde ve hatta Türkiye’de alınan tedbirlere bakıldığında hükümetlerin çalışanlara destek verirken KKTC’de sadece kamu çalışanları ve öğretmenlerden özveri beklenmesinin ne etik ne de adil olduğunu ifade etti.

Eylem bunun, tam tersine içinde bulunulan durumu fırsat bilerek çalışanın haklarına saldırı, yani tam bir fırsatçılık olduğu görüşünü belirtti.