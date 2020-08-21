Diyalog Medya’ya 4 ödül

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tüketiciler Derneği, ‘Dünya Tüketiciler Günü Konferans ve Ödül Töreni’ etkinliği dün gerçekleştirildi. Törende Diyalog Medya’ya ödül yağdı.

‘Yılın en iyi gazetesi Diyalog’, ‘En iyi televizyonu TV 2020’ ‘Yılın Medya Yöneticisi ve köşe yazarı Reşat Akar seçildi; Aytuğ Türkkan’a ‘Basın-Yayın üstün hizmet ödülü’ verildi, TV ödülünü Sezgin Madencioğlu aldı.

Başbakan Ersin Tatar, Yılın Lider Politikacısı, Gülşah Sanver Manavoğlu Yılın Bayan Milletvekili,

Mesut Genç ise Yılın Bay Milletvekili ödülüne layık görüldü.

Törende bazı iş yerleri ve işletmeler de ödül aldı. Merit Crystal Cove Otel Genel Müdürü Ercan Turhan‘a ‘Yılın Oteli’ ödülü takdim edildi.

Katılım yoğun oldu

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştiren törene ödül alanların yanı sıra birçok kişi katıldı.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık’ın açılış konuşması ile başlayan etkinlik Ekonomist Mehmet Saydam’ın “Ekonomide tüketicide hakları” adlı konferansı ile devam etti. Açılışta konuşan Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık Mart 2020 için planladıkları 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü etkinliklerini, pandemi vesilesiyle ertelemek zorunda kaldıklarını anımsattı. Etkinlikte Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar konuşma yaptı.

Hasan Yılmaz Işık (KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı)

“Dünyayı saran Coronavirüs salgınına karşı sağlığımızı korumak amacıyla derneğimizin aldığı kararla ertelemiş olduğumuz dünya tüketiciler günü etkinliğini yapıyoruz. Derneğimiz Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile yakın bir diyalog ve iş birliği içerisinde çalışmaktadır. Tüketicilerin korunmasının tüm ekonominin çıkarınadır. Böylesi bir günde burada olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Ersin Tatar (Başbakan)

“Başbakan Ersin Tatar da, derneğin tüketici haklarının korunması için uğraş verdiğini belirterek, dernek yetkililerine teşekkür etti. KKTC’de pandemi dönemi yaşandığını ve şu anda sağlığın en önemli konu olduğunu kaydeden Tatar, hükümetin halkın sağlığını koruyarak en iyi şekilde devam ettiğini anlattı.”

Hasan Taçoy (Ekonomi ve Enerji Bakanı)

“Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da, tüketici haklarını korumanın herkesin görevi olduğunu ifade etti. Bakan Taçoy, kaliteli ürün alınabilmesi ve doğru kullanımını sağlayabilmek için çalışma yapıldığını söyledi. Taçoy, AB ile yapılan çalışmalarda bu konunun gündeme getirildiğini ifade etti.”

Reşat Akar (Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni)

“Talihsiz bir olay yaşadık. Diyalog TV üç ayı aşkın bir süre karartılmıştı ve sonrasında bu yanlıştan dönüldü. Diyalog Medya Kurumu çatısı altında TV 2020 olarak uydu yayınlarımıza kaldığımız yerden aynı frekanstan devam ediyoruz. Kapalılık sürecinde izleyicilerimiz bizleri sosyal medyadan takip etti ve yalnız bırakmadı. Bizler de bu kapalılık sürecinde hiçbir personelimizi işten çıkartmayıp bir birimize kenetlenerek süreci geride bıraktık. Zor bir süreçten geçiyoruz ve zor günler bizleri bekliyor. Biz bu sıkıntıların daha kolay aşılması için tam tarafsız, tam bağımsız, hiçbir siyasi partiye bağlı kalmadan kimsenin emrine girmeden doğru ve dürüst yayınlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”