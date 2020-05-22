Federasyonlar ‘birlik’ olamadı

Spor federasyonları birlikte hareket edebilmek amacıyla dün akşam gerçekleştirdikleri toplantıda bazı kararlar üzerinde tartışarak görüştü.

12 federasyon katıldı, 7 federasyon ile tamamlandı

Saat 19.00’da başlayan toplantı saat 23:00’e kadar sürerken toplantıya 32 Federasyondan sadece 12 federasyon katıldı 20 federasyon ise katılmadı.

Toplantının uzun sürmesi nedeniyle ve bazı federasyon temsilcilerinin işlerinin olması nedeniyle toplantı 7 federasyon temsilcisi ile tamamlandı.

MOK üzerinde hemfikir oldular

Toplantıda Federasyonların Milli Olimpiyat Komitesi konusunda hemfikir oldukları ve düzenlenecek tüzük değişikliği ile Milli Olimpiyat Komitesi’ni daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için çalışma yapılması konusunda fikir birliğine vardı.

Spor Fonu için farklı görüşler

Federasyon temsilcilerinin uzun süre üzerinde tartıştığı Spor Fonu’ndan ayrılan pay konusunda ise farklı düşünceler ortaya atıldı. Yapılan öneriler üzerinde tartışmalar yapılarak karar verilme noktasında karşı çıkanlar da oldu.

Spor Fonu’ndan pay talep edecekler

Federasyonlar yapılan toplantıda Spor Fonu’nda biriken paradan belli oranda bir meblağın federasyonlara ayrılması konusunda talepte bulunulması konusunda da girişim yapılması konuşuldu.

Gelmeyenlere sosyal medyadan bilgi verilecek

Dün akşam yapılan toplantıya katılmayan 20 Federasyon başkanına sosyal medyada oluşturulan grup üzerinden bilgilendirme yapılacak ve onay alınması durumunda basın açıklaması yapılacak.