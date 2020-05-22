Özersay’dan Akıncı’ya gönderme

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Devlet kanalına açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs yönetiminin “8 Haziran’da 5 kategorideki kişiler için sınır kapıları açılsın” şeklindeki önerisini değerlendiren Bakan Özersay, bu konudaki gelişmelerin, Güney’deki vaka sayısının gidişatına bağlı olduğunu söyledi.

8 Haziran tarihinden önce Güney’deki pozitif vaka sayısının artması halinde, geçişlerin söz konusu 5 kategorideki kişiler için açılmasının risk taşıyacağını belirten Özersay, “Böyle bir durumda, tedbirlerimiz daha farklı olacak” dedi.

Özersay, “Kapıların en erken zamanda açılmasını istiyoruz ama toplum sağlığı pahasına değil” diyerek, dengeyi sağlayacak olan merciinin Bakanlar Kurulu olduğunu kaydetti.