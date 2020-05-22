Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma yapılmayacak

Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamayacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, bayram mesajı geçtiğimiz yıllardaki gibi BRT ve diğer televizyonlarda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, her Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığındaki halkla bayramlaşıyordu.



