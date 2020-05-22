Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma yapılmayacak

Cumhurbaşkanı Akıncı halkın bayramını televizyon kanallarından yapacağı konuşma ile kutlayacak

Cumhurbaşkanlığı’nda bayramlaşma yapılmayacak
banner432

Covid-19 salgınına karşı yürütülen mücadelenin başarıyla ulaşması için uygulanan önlemler kapsamında sosyal mesafenin korunmasının kritik önemi nedeniyle, bu yıl Ramazan Bayramı’nda, Cumhurbaşkanlığı’ndaki geleneksel bayramlaşma da yapılamayacak.
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, bayram mesajı geçtiğimiz yıllardaki gibi BRT ve diğer televizyonlarda yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, her Ramazan Bayramı’nın ilk gününde geleneksel olarak Cumhurbaşkanlığındaki halkla bayramlaşıyordu.

 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Özersay’dan Akıncı’ya gönderme
Özersay’dan Akıncı’ya gönderme
  1. KIBRIS