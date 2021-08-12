Futbolda radikal kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu dün gerçekleştirilen fikstür çekimi öncesinde önemli konularda açıklamalarda bulundu.
Liglerdeki takım sayıları 14 olmalı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu son yıllarda lige katılıp katılmama konusunda bazı kulüplerin sıkıntılar yarattığını belirterek, “bana göre takım sayısı artık azaltılmalı ve liglerimiz 14 takımlı olmalıdır. Bu konuda yönetim kurulu ile konuşup bir karar vereceğiz. Bu kararın alınması durumunda 2022-2023 sezonundan itibaren uygulamaya koyacağız” dedi.
Aşısız kişiler sahaya giremeyecek
Sertoğlu yeni sezonda futbol sahalarına girişte saha içinde görevli kişilerin aşılı olması gerektiğine vurgu yaparak “Saha içinde olacak saha komiseri, hakem, antrenör, basın kim olursa olsun çift aşılı olmak zorunda. Johnson aşısı tek doz olanlar da bu kapsamda sahaya girebilecek. Ancak aşısız kişiler kesinlikle saha içine alınmayacak” dedi.
Sahaya geç çıkan takım ceza alacak
Hasan Sertoğlu son yıllarda bazı takımların taktik gereği sahaya geç çıktığını belirterek bu konuda da bir talimat hazırladıklarını belirterek “Sahaya, maça 5 dakika kala çıkmayan takım bir asgari ücret ceza alacak. Bu sezon pandemi nedeniyle seremoni yapılmayacak. Cezalardan alınacak paralar tüm kulüplere eşit şekilde dağıtılacak” dedi.
Akdeniz’in incisi güzelim Ülkemizi mahvettik ne 200 bin Rum’dan kalan zenginlikler ve ne de Anavatan Türkiye’nin vermiş olduğu milyar TL ler Kktc yi ayakta tutmaya yetmemiştir! Her geçen gün yoksullaşıp fakirleşen Kıbrıslı Türkler maalesef dilenci durumuna düşürülmüşlerdir ve bugün Yabancı Yatırımcı ve Turistin gelmez olduğu Kktc de karanlıkları konuşuyoruz, avuç açacağımız başka kapı olmadığı için Ankara’ya giden Sayın Maliye Bakanımızın eli boş dönmemesi ise Kktc için hayatidir !