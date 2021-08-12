Futbolda radikal kararlar

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu dün gerçekleştirilen fikstür çekimi öncesinde önemli konularda açıklamalarda bulundu.

Liglerdeki takım sayıları 14 olmalı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu son yıllarda lige katılıp katılmama konusunda bazı kulüplerin sıkıntılar yarattığını belirterek, “bana göre takım sayısı artık azaltılmalı ve liglerimiz 14 takımlı olmalıdır. Bu konuda yönetim kurulu ile konuşup bir karar vereceğiz. Bu kararın alınması durumunda 2022-2023 sezonundan itibaren uygulamaya koyacağız” dedi.

Aşısız kişiler sahaya giremeyecek

Sertoğlu yeni sezonda futbol sahalarına girişte saha içinde görevli kişilerin aşılı olması gerektiğine vurgu yaparak “Saha içinde olacak saha komiseri, hakem, antrenör, basın kim olursa olsun çift aşılı olmak zorunda. Johnson aşısı tek doz olanlar da bu kapsamda sahaya girebilecek. Ancak aşısız kişiler kesinlikle saha içine alınmayacak” dedi.

Sahaya geç çıkan takım ceza alacak

Hasan Sertoğlu son yıllarda bazı takımların taktik gereği sahaya geç çıktığını belirterek bu konuda da bir talimat hazırladıklarını belirterek “Sahaya, maça 5 dakika kala çıkmayan takım bir asgari ücret ceza alacak. Bu sezon pandemi nedeniyle seremoni yapılmayacak. Cezalardan alınacak paralar tüm kulüplere eşit şekilde dağıtılacak” dedi.