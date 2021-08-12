Büyük skandal

Hüseyin ÇİÇEK

Futbolcu olan 18 yaşındaki Övgü İzci dün akşam Gazimağusa’da Yenicami ile Dumlupınar arasında oynanan maça katılmak için antijen testi yaptırdı.

Randevu alıp, Lefkoşa’daki Elite Hastanesi’ne giderek test yaptıran Yenicami takım oyuncusu İzci’ye 15 dakika sonra mesaj atıldı. Hastane tarafından atılan mesajda test sonucunun negatif olduğu bildirildi. Övgü İzci de bu sonuç üzerine Gazimağusa’ya giderek, maça katıldı. Karşılaşma bittikten sonra İzci’ye Elite Hastanesi’nden ikinci bir mesaj gönderildi.

Bir yanlışlık olduğunu, test sonucunun pozitif çıktığını bildiren hastane genç oyuncuyu yeniden teste çağırdı.

Babası Savaş İzci, Gazimağusa’ya giderek, oğlu Övgü’yü aldı, Lefkoşa’ya getirdi. Yeniden hastaneye giden baba-oğuldan randevu haklarının bittiği söylenilerek, test için para istendi. Bu duruma isyan eden baba-oğul Diyalog’a ulaşarak, yaşananları anlattı.

Övgü İzci: Maçtan sonra ikinci mesajı aldım

Futbolcu Övgü İzci, Antijen test sonucunun pozitif çıktığını, kendisine yol gösterilmediğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

Akşam 18.30’da Gazimağusa’da Dumlupınar Stadı’nda maçım vardı. Bana dediler ki maça katılmak için test yaptır. Ben de Lefkoşa’daki Elite Hastanesi’ne gittim. Antijen testi yaptırdım. 15-20 dakika sonra mesaj geldi, test sonucumun negatif olduğu bildirildi. Ben de Gazimağusa’ya gittim ve maça katıldım. Elite Hastanesi birkaç saat sonra ikinci bir mesaj attı ve yanlışlık yapıldığını, test sonucumun pozitif olduğunu bildirdi. Hastaneyi arayıp, ‘dolmuşa binemeyeceğimi, gelip beni almalarını’ söyledim. Hastane yetkilileri, ‘ambulansların dolu olduğunu, gelemeyeceklerini, aileme haber vermemi’ söylediler. Babam Lefkoşa’dan Gazimağusa’ya gelip, beni aldı. Birlikte Elite Hastanesi’ne gittik. Hastane yetkilileri yeniden test yapacaklarını ancak randevusuz olduğu için 150 lira ücret alacaklarını söyledi.

Babam hastane yetkililerine, “Siz testte hata yaptınız, üstüne size para mı verelim” diyerek, tepki gösterdi.

Antijen test sonucum pozitif çıkmasına rağmen hastane herhangi bir önlem almadı. Daha sonra oradan ayrıldık ve başka bir özel hastaneye giderek, PCR testi yaptırdık.

Savaş İzci: Hatalarını düzeltmek yerine para istediler

Savaş İzci ise hem oğlunun hem de kendisinin mağdur olduğunu söyledi. Baba İzci şunları söyledi:

Çocuğuma önce test sonucunun negatif olduğunu bildirdiler. Oğlum bu sonuç üzerine kalkıp Gazimağusa’ya gitti, maça katıldı.

Tam 3 saat sonra yanlışlık yaptıklarına dair mesaj attılar. Tekrar hastaneye gittik ancak ilkinde randevulu olduğumuz için ikinci teste para istediler. Ben de itiraz ettim. Zaten yaptıkları hata yüzünden ben de oğlum da mağdur olduk.

Eğer çocuğum pozitif ise ben de birinci derece temaslı oldum. Yaptıkları hatayı telafi edeceklerine, bizden para alma derdine düştüler. Ayrıca pozitif test sonucu çıkmasına rağmen oğlumla ilgili ne önlem aldılar ne de yol gösterdiler.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 04:49