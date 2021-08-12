Ülkelerinde veya başka yerlerde aranıp aranmadıklarına bakmadan yabancı yatırımcılara pasaport dağıttığını herkesin bildiği Güney Kıbrıs’ın, El Cezire’nin önceki gün yayımladığı İngiliz futbol kulübü satın alarak kara para aklama videosu ile yeniden gündeme geldiği, Rusların örgütlü girişiminin de doğrulandığı bildirildi.

Fileleftheros, “Ruslara Çuvalla… Yeni Video Örgütlü Yeme İçmeyi Doğruluyor-Bakana Atıf Yangın Çıkardı” başlıklı manşet haberinde eski Scotland Yard dedektifinin, Güney Kıbrıs’tan pasaport almanın kolaylığına işaret ederken “Her şey mümkün, benzer bir şey adı Interpol’ün kırmızı listesinde bulunan ve aranan Rus örneğinde de yaşandı” sözüne vurgu yaptı.

El Cezire’nin yeni yayınındaki ifşaatın Rum iç cephesindeki “siyasi savaşı” yeniden tetiklediğine ve siyasi partilerin Anastasiadis hükümetini, önlem almaması nedeniyle ciddi yatırımları engelleyip yolsuzluğu cesaretlendirmekle suçladığına dikkat çekildi.

Habere göre El Cezire videosunun iki İngiliz başrol oyuncusunun, Anastasiadis kabinesinden, Rus işadamını “Kıbrıslılaştırmak” için Londra’ya da giden bir bakana atıf yapmaları sansasyon yarattı. Rum yönetimi açıklamasında “böyle bir şey olmadı” derken Fileleftheros, adına yer verilmeyen Rus’a 2019’da Londra’da bulunduğu sırada vatandaşlık verildiği bilgisine ulaştığını belirtti.

Haberde Rus’un, sağlık sorunu yüzünden Güney Kıbrıs’a seyahat edemeyeceği gerekçesiyle Londra’daki Rum konsolosluğuna gidip biyometrik fotoğraf ve sabıkası olmadığını gösteren iki belge verdiği, bu sırada konsolosluğa girip çıkan bir Rum yetkili olduğu ancak yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla ilgisinin bilinmediği belirtildi.

Savcılık inceleyecek

Gazeteye göre Rum Başsavcılığından yapılan açıklamada yeni El Cezire videosu, araştırılması gereken ifade içerip içermediği açısından Rum polisi ve savcılığı tarafından incelenecek. Videonun son 10 dakikasında zikredilen “Covanni şirketler grubu” dün, yatırım karşılığı vatandaşlık programına sınırlı ölçüde müdahil olduğunu ve El Cezire’nin grubun adını ısrarla karıştırmak istemesini de hayretle karşıladığını açıkladı.

Gazete, siyasi partilerin Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i ve hükümetini “ülkeyi uluslararası alanda teşhir etmekle hem de ekonomiyi baltalamakla” suçladığını ve derhal izahat istediğini yazdı.

Habere göre AKEL Politbüro üyesi Eleni Mavru, Interpol tarafından aranan Rus milyonere pasaport verilmesine bir bakanın müdahil olmasının, yalanlama ve müphem açıklama ile geçiştirilemeyeceğini, Anastasiadis’in Suud dostunun sülalesine vatandaşlık verilmesindeki usulsüz prosedürle ilgili yalanlamanın da kimseyi ikna etmediğini söyledi. Anastasiadis, hükümeti döneminde büyüyen yolsuzluğun ekonomiyi baltalayıp ciddi yatırımcıyı Güney Kıbrıs’tan tiksindirdiğini, kurumları, demokrasiyi ve eşitliği görüşünü ortaya koyan Mavru, vatandaşın yüzde 68’inin, hükümetin özel sektöre bağımlı olduğuna inanmasının tesadüf olmadığına işaret etti ve “Bunlardan hiçbiri iktidardakileri kaygılandırıyor görünmüyor çünkü Anastasiadis hükümetinin kendisi sorunun parçasıdır. Anastasiadis özür dileyeceğine üstlük de istiyor” ifadesini kullandı.

DİKO tarafından yapılan açıklamada Anastasiadis hükümetinin, kabineden bir bakanın Rus kaçağın vatandaşlık işlemlerini halletmek için Londra’ya gidip gitmediği, saklanan benzer durumlar olup olmadığı sorularına derhal cevap vermesini istedi. Açıklamada, “Hükümet gölge bıraktıkça ve ceza verilmedikçe Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararasında kötü teşhiri artarak devam edecek” denildi.