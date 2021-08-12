Cumhurbaşkanlığında 2 pozitif vaka var

Cumhurbaşkanlığında pozitif 2 vaka tespit edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar birinci derece temaslı olduğunu bildirdi. Kendisini izole eden Tatar, PCR test sonucunun negatif olduğunu belirtti. Açıklama yapan Sibel Tatar şunları kaydetti:

Birinci derece temaslı olmam nedeniyle izoleyim. Ne kadar dikkat edersek edelim, karşı karşıya olduğumuz virüsün nereden geleceği hiç belli olmuyor. Hepimizin kendimizi ve çevremizi koruma sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla kendimi tam olarak izole etmiş durumdayım. Merak edip, arayan soran herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklıyım. PCR sonucum negatiftir. Lütfen kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumak için tedbirlere uyunuz. Sağlık dileklerimle.

Resmi açıklama yapıldı

Bu arada KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Cumhurbaşkanlığı çalışanları arasında iki pozitif vakaya rastlanmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “tüm tedbirlerin alındığını” belirtti.

Açıklamada şöyle denildi:

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yapılan düzenli PCR taramasında iki pozitif vakaya rastlanmıştır. Söz konusu vakalar Cumhurbaşkanımızın eşi Sn. Sibel Tatar ile son 3 gün içerisinde temaslı kriterlerinden daha kısa bir süre görüşmüş olmalarına rağmen Sn. Sibel Tatar gerekli hassasiyeti göstererek kendisini evinde izole etmiştir.

Cumhurbaşkanlığı çalışanlarından olası temaslıların tümü evlerinde izole olmaya gönderilirken, vardiyalı çalışmaya geçilmiş ve gereken tüm tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde tüm ziyaretçilerden son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi veya 24 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testi istenecektir.