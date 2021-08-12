Tabiplerden yerinde uyarı

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Çevre ve Eğitim Sorumlusu Dr. Ceyhun Dalkan, yöneticilere, ivedilikle temiz enerji politikalarına odaklanarak, bacasından zehir çıkan santralleri kullanımdan çıkarmaları, yeşil, yenilenebilir enerjiye odaklı enerji politikaları üretmeleri çağrısında bulundu.

Açıklama yapan Dalkan, fosil yakıtların yanmasıyla salınan zararlı gazların olumsuz etkilerine değinerek, gazların; inme (felç), kalp ve akciğer hastalıkları, astım, akciğer kanserleri, demans, kısırlık, bilişsel yetenekte azalma ve erken ölümler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Hava kirliliğine yönelik çözümlerin son derece açık ve net olduğunu belirten Dalkan, hükümetlerin yenilenebilir enerjiye öncelik vermesi, fosil yakıtlara yatırım yapmayı bırakması ve herkesin güvenli, temiz havaya erişimini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Dalkan, çevreye ve dünyaya olan sorumluluk gereği ülkede sürdürülebilir enerji politikalarının üretilmesi ve hayata geçirilmesinin, gelecek ve sağlık için yapılacak en büyük yatırım olduğunu kaydetti.

“Duman bölgeyi zehirliyor”

Ülkede elektriğin pahalı olduğunu, fosil yakıt kullanıldığını belirten Dalkan, son dönemde özellikle kullanılan yakıtın kalitesinin düşüklüğünün bacadan tüten zehirli dumandan belli olduğunu ifade etti.

Dalkan, bacadan tüten zehirli dumanın bölgeyi zehirlediğini, fosil yakıtların yanmasıyla salınan zararlı gazların inme (felç), kalp ve akciğer hastalıkları, astım, akciğer kanserleri, demans, kısırlık, bilişsel yetenekte azalma ve erken ölümler için ciddi risk oluşturduğunu belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 yılı verilerine dayanarak yaptığı tahminlerinde, her yıl yaklaşık 4,2 milyon insanın çevresel hava kirliliğine maruz kaldığı için hayatını kaybettiğini gösterdiğini kaydeden Dalkan, sağlık etkilerine ek olarak, SO2 (sülfür dioksit) yayan her yakma sürecinin aynı zamanda atmosfere önemli miktarda sera gazı saldığını ifade etti.

Dalkan, fosil yakıt kullanımının insan sağlığı üzerinde doğrudan olumsuz etkileri yanında, küresel ısınmaya neden olan sera gazı salınımı sonucunda bugün Türkiye ve dünyada birçok ülkede yıkıma neden olan yangınlara, vb. doğal afetlere yol açtığını kaydetti.



“Çözümler son derece açık ve net”

Dalkan, ormanların korunması, küresel ısınma gibi çevre sorunlarına odaklı çalışan Greenpeace örgütünün, fosil yakıt kullanımının dünyada azaltılmasını, fosil yakıtlara odaklı enerji üretim tesislerine yatırımların hızlıca durdurulması gerektiğini vurguladığını bildirdi.

Dalkan, enerji planlayıcıları olan yöneticilerin ivedi şekilde temiz enerji politikalarına odaklanıp 360 gün güneşin olduğu ülkede bacasından zehir çıkan santralleri kullanımdan çıkarması, yeşil, yenilenebilir enerjiye odaklı enerji politikaları üretmesi çağrısında bulundu.