Üreticinin önü açıldı

Yılmaz YAKAR

Üreticinin elinde kalan geçen yılın ihtiyaç fazlası 250 ton zeytinyağı, Türkiye’ye ihraç ediliyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ihracatı desteklemek amacıyla litre başına 5 TL teşvik primi veriyor.

Geçen yılın ihtiyaç fazlası ürününü elden çıkarılmasıyla bu yılki zeytin üretiminin de önü açıldı.

Türkiye’nin tanınmış zeytinyağı firmalarından birine dökme olarak ihraç edilecek zeytinyağının dolumuna dün Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası’nda başlandı.

İlk etapta 50 ton zeytinyağı ihraç edilecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da dolum yapılan fabrikaya giderek incelemelerde bulundu.

Çavuşoğlu: Anavatana ihracın gururu…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, eldeki zeytinyağının üretimi engelleme noktasına gelmesiyle birlikte her zaman olduğu gibi Türkiye’ye başvurduklarını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Kıbrıs sevdalısı yaklaşımlarıyla üretim fazlası zeytinyağının Türkiye’ye ihraç kapısını bir çırpıda açtıklarını ifade etti.

Tarım Bakanı Çavuşoğlu, Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası’nın, elindeki ve üreticideki 250 ton zeytinyağını toplayarak ihraç etmeye başlayacağını ifade etti.

Konjonktür nedeniyle ülkede üretilen ürünlerin ihracında sıkıntı yaşandığını kaydeden Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın teşvik primi desteğiyle bu yıl zeytinyağının satışını gerçekleştirdiklerini, başka firmaların da dış alıcı bulmaları halinde bu yıl için ihracat desteği sözü verdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu zeytinyağı ihracatıyla bu yılki üretimi de engelleyebilecek olan miktarı ülkeden Anavatan’a ihraç etmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, gelecek yıldan itibaren ülkede sulama suyunun da devreye girmesiyle üretim fazlasının çok ciddi noktaya ulaşacağını, bunun sevindirici bir haber olduğunu, dünyada pandemiyle birlikte tarımın daha da önem arz ettiğini, beslenmenin artan nüfus ve azalan araziler nedeniyle ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Ülkemizin bugüne kadar yorulmamış toprakları suyla buluştuğunda çok daha verimli hale gelecektir. Bizim burada dünyanın ihtiyaç duyduğu gıda ürünü çeşitliliğini de başarmamız gerekiyor ama bunu yaparken de standartlardan hiç vazgeçmememiz gerekiyor” dedi.

KKTC üreticisinde, Anadolu üreticisine duyduğu sevdanın bir parçası olarak hayvanlarını kaybeden üreticilere hayvan hibesi yapma noktasında büyük motivasyon olduğunu kaydeden Nazım Çavuşoğlu, Türkiye yetkilileriyle görüşeceklerini ve eğer ihtiyaç vara KKTC üreticilerinden yüzlerce küçükbaş ve büyükbaş hayvanı Anadolu’ya göndererek oradaki üretimin devam etmesi adına “okyanusta bir damlamız olsun” tavrıyla yola devam edeceklerini söyledi.

Kırımlı: Sıkıntımız çözüldü

Mehmetçik Zeytinyağı Fabrikası sahibi Tevfik Kırımlı da zeytinyağı ihracatına kapı açtıkları için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Üreticinin önünü açtı. Çünkü köylünün yağları elinde kalmıştı. Restoranların ve otellerin pandemi nedeniyle kapanmasından dolayı çok sıkıntı içindeydik. Böylelikle bu sıkıntımız çözüldü. Yeni hasat dönemi için de önümüz açıldı” dedi.

Kırımlı, yeni hasat dönemindeki zeytinyağını da ihraç etmeye devam etmeyi umduklarını sözlerine ekledi.

