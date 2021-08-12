banner493

CTP kararnameyi yargıya taşıdı

CTP, Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararnameyi yargıya taşıdı

CTP kararnameyi yargıya taşıdı
banner432

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan “Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme Hakkında Yasa Gücünde Kararname”nin yürürlüğünün durdurulması başvurusu ile birlikte iptali için konuyu yargıya taşıdığını açıkladı.
Açıklamaya göre, kararın yargıya taşınması esnasında CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın ve Girne milletvekili Fazilet Özdenefe ile avukatlar hazır bulundu.
CTP geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında, “3 Ağustos tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin topluma zarardan başka hiçbir getirisi olamayacağı gibi gerek uluslararası alanda, gerekse iç hukuk anlamında yeni bir ‘kara leke’ olarak anılmaya aday olduğunu” belirtmişti.
 

banner512
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Turkish power
Turkish power - 6 saat Önce

Bi çek git oğlum önce güneydeki altın pasaport ve karapara aklama işlerine bakiniz

banner502
SIRADAKİ HABER
Üreticinin önü açıldı
Üreticinin önü açıldı
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner465

banner460