Jeneratörlerin en ucuzu 650 dolar

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a günlük 115 kilowat civarında elektrik sağlayan AKSA’nın 8 jeneratöründen 4’ünün arızalı olması ve Teknecik santralinde üretilen elektriğin de yetersiz kalması nedeniyle günlük kesintiler dayanılmaz hal aldı.

Ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren kademeli bir şekilde kesintilerin olması vatandaşı canından bezdirdi. Hava sıcaklığının dayanılmaz olduğu bu günlerde yapılan kesintiler; en çok esnafı, evde yatalak olan hastaları, çocukları ve yaşlıları etkilerken, bazı vatandaşlar jeneratör alımına yöneldi.

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; piyasada en ucuz jeneratör 650 dolara satılıyor.

Ancak 3,50 KVA gücünde olan 650 dolarlık jeneratörle sadece bir buzluk, bir televizyon, bir su motoru çalıştırmak mümkün oluyor.

KVA oranı yani jeneratörün güç kapasitesi artıkça ev veya iş yerinde klima çalıştırmak da mümkün olabiliyor.

Piyasayı araştırdık

Diyalog’un yaptığı araştırmaya göre; 3,50 KVA jeneratör 650-700 dolar arası, 7,5 KVA jeneratör ise bin 300 ile 2 bin dolar arası fiyatlardan satılıyor.

8 KVA jeneratör bin 200 dolar, 12 KVA jeneratör 2 bin 700 dolara satılırken,

12 KVA’dan sonrası sanayi tipi jeneratör kapsamına giriyor, fiyatları ise 5-6 bin dolardan başlıyor, 100-200 bin dolara kadar çıkıyor.

Ev tipi jeneratörlerin kapasitesi sınırlı

Küçük esnaf ve evlerde kullanılabilecek 3,50 KVA ile 12 KVA arası jeneratörlerin kapasitesi güçlerine göre kısıtlı oluyor.

3,50 KVA jeneratörle bir buzluk, bir televizyon, bir su motoru ve lambalar,

7,5 KVA jeneratörle ise 2 klima, bir buzluk, bir televizyon ve ışıkları çalıştırılabiliyor.

8 KVA jeneratörle 24’lük klima, bir buzluk, bir televizyon ve lambalar, 12 KVA jeneratörle de 3 klima, bir televizyon, bir buzluk ve evin ışkılarını çalıştırmak mümkün oluyor.

12 KVA’yı geçen sanayi tipi jeneratörler ise iş yerleri, fabrikalar gibi yerlerde tam kapasite kullanılabiliyor.

Paşa: Çin ürünleri de var

Sülem Sistem direktörü Süleyman Paşa, standart bir evin 3.50 KVA ya da 12 KVA arası bir jeneratöre ihtiyacı olduğunu söyledi.

Paşa, çalıştırılmak istenen elektrikli eşyalara göre jeneratörün gücünün değiştiğini ifade ederek, “Avrupa ürünleri ve Çin ürünleri var. Evler için 650 dolardan başlayıp 2 bin dolara kadar jeneratörler bulunuyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 04:42