Galibiyeti hatırladı 1-0

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Serhan Şimşek, Burak Mandıralı, Fatih Bardakçıoğlu

BAF ÜLKÜ YURDU: Erdoğan, Doğan(Tahsin dk. 67), Fikri, İ. Hatay, H.Taşçı Hasan, Ömer(metin dk. 57), Mustafa Adeola, Kossi(Osman dk. 75), Cevdet

K.KAYMAKLI: Salih, Taner, Mehmet(M. Göçben dk. 80), Osita, Barkın, Diabone, Okafor, Bahadır Berkem, Rifat(Muhammet dk. 61), Yusuf(Emre dk. 83)

GOLLER: Dk. 72 Adeola(Baf Ülkü Yurdu)

Abdullah ZAİFOĞLU

K-Pet Süper Ligi’nin 22. hafta karşılaşmasında Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği Küçük Kaymaklı’yı 1-0 yenerek altın değerinde 3 puanın sahibi oldu.

2. dakikada sol taraftan gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Cevdet’in pasında boş pozisyonda Kossi çok yavaş vurarak topu kalecinin kucağına attı.

15. dakikadaki K.Kaymaklı atağında Osita’nın pası ile defansın arkasında buluşan Yusuf’un şutunda top kaleci Erdoğan’da kaldı.

20. dakikada K.Kaymaklı’dan Taner’in kullandığı kornerde Barkın’ın şutunda top direğin yanından auta gitti.

31. dakikadaki Baf Ülkü Yurdu atağında Mustafa’nın rakip ceza alanı içinden çapraz pozisyondaki şutu yavaş olmasına rağmen kaleci Salih iki hamlede topa sahip oldu.

64. dakikada K.Kaymaklı’dan Muhammet’in ceza alanı dışından kaleci Erdoğan iyi yer tutarak rakibine gol şansı tanımadı.

72. dakikada Baf Ülkü Yurdu öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Kossi’nin pasında topu iyi takip eden Adeola takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

89. dakkada Baf Ülkü Yurdu kazanılan faul atışını çabuk kullandı, topla rakip ceza alanına giren Cevdet oldu. Ancak çok yalnız kalınca kaleye vurmayı denedi top yan ağlarda kaldı.

Baf Ülkü Yurdu bu galibiyetle puanını 28 yaptı.

U-21 gençler maçını K. Kaymaklı 3-0 kazandı.