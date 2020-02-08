Gençler Birliği’nde hedef üç puan

Yusuf YILDIZEV

Aldığı seri galibiyetlerle 32 puana ve 3. sıraya yükselen Gençler Birliği’nde, zorlu Girne Halk Evi karşılaşması öncesi moral ve motivasyon üst seviyede. Kadrosunda revizyona giden ve son 3 maçını kazanmayı başaran İskele temsilcisi, bu kritik mücadeleye tam anlamıyla hazır.

Zirve mücadelesini sürdüreceğiz

İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda oynanacak Girne Halk Evi mücadelesi ile ilgili olarak Gençler Birliği Teknik Direktörü Hasan Topaloğlu bu maçı kazanarak zirve mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

Hedef 3 puan

Son haftalarda takımın gösterdiği performanstan memnun olduğunu belirten Topaloğlu takım olarak kenetlenmiş vaziyette olduklarını belirterek “Tek hedefimiz 3 puan olacak. Önemli oyunculara sahip ve formda bir ekibe karşı oynayacağımızın farkındayız. Elimizden gelen her şeyi sahaya koyarak bu kritik virajı döneceğimizi düşünüyorum. Tüm oyuncularıma güveniyorum ve inanıyorum. Taraftarımızı bu önemli mücadelede takımımıza destek olmaları için camia adına tribüne davet ediyorum” dedi.

Erdoğan ve Mete eksik

Teknik direktör Hasan Topaloğlu bugün oynanacak maç öncesinde Gençler Birliği’nde sakatlığı bulunan Erdoğan Murat ve Mete Sağır dışında eksik bulunmadığını kaydederek “Gerekli önlemleri aldık. Kazanmak için sahaya çıkacağız” dedi.