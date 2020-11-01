Girneli atıcılardan eylem

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü emniyet şeridi olarak kullandıkları arazinin Doğan Türk Birliği’ne verilmesi ve poligonun kullanılamayacak duruma gelmesi nedeniyle eylem düzenledi.

Girne Avcılık Atıcılık Kulübü Poligonunda düzenlenen törende konuşan kulüp başkanı Bayram Bayramoğlu birçok yetenekli sporcunun yetiştiği poligonunun birilerine verilmek istendiğini belirterek buna dur diyecek birilerinin mutlaka olduğunu söyledi.

Bayramoğlu yaptığı açıklamada şöyle dedi: “35 yıldır Avcılık ve Atıcılık camiasına en üst seviyede hizmet veren, özellikle de atıcılık sporunun Olimpik branşlarında birçok milli sporcunun yetişmesine ve başarılarına katkı sağlayan ve her yıl birçok önemli atış organizasyonlarına ev sahipliği yapan ülkemizin en güzel ve en donanımlı Poligonu durumundaki Girne Raif R. Denktaş Atış Poligonumuz önce kapatılıp ardından birilerine peşkeş çekilme tehlikesi ile karşı karşıyadır!

Peşkeş çekilme tehlikesi

Yaklaşık 1,5 yıl önce Bakanlar Kurulu tarafından üstelik başka alternatifler mevcutken araştırma zahmeti bile gösterilmeden poligonumuza sınır olan, orada yapılan atışlara emniyet

alanı teşkil eden ve geçmişte bizlere verilmek amacı ile (resmi yazışma evrakı resim olarak eklenmiştir). İskan Bakanlığından alınıp Spor Bakanlığına devredilen yaklaşık 9 dönümlük (2 adet bitişik parsel) arazi kişisel tanışıklıklar, torpil ve nüfuz kullanılmak suretiyle Doğan Türk Birliği futbol kulübüne peşkeş çekilmiştir. Doğan Türk Birliği’ne verilebilecek onlarca alternatif varken dönemin idarecileri ve hükümeti tarafından poligonumuza sınır olan parsellerin poligonumuza zarar vereceği aşikar iken verilmesine ve Doğan Türk Birliği futbol kulübünün de bu parsellerde ısrarcı olmasına anlam verebilmek ve bu tutumu iyi niyetle yorumlayabilmek mümkün değildir.

Bizler Doğan Türk Birliği Kulübü’ne veya ülkemizdeki herhangi bir kulübümüze antrenman sahası yapılması maksatlı arazi verilmesine asla karşı değiliz. Fakat verilen bu araziye poligonumuzun ISSF kuralları gereği inşa edilen kurgusu ve olimpik atış düzeneği (Skeet) nedeniyle canlı ve etkili saçma düşmekte olduğundan büyük tehlike arz etmektedir.

Bu sebeple iki camianın arasını daha da fazla açmamak adına, kulüp olarak ilgili Bakanlıkları bir an önce konuya müdahale edip alınan bu yanlış karardan dönülmeye ve konuya çözüm bulmaya davet ediyoruz!