Başka seçenek yok 

Rum Komünist AKEL Partisi Sözcüsü Stefanos Stefanu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e gönderdiği mektupla Kıbrıs sorununda yeni bir çabaya işaret edip, gayrı resmi beşli toplantı konusundaki inisiyatifini gösterdiğini açıkladı.

Haravgi gazetesinin haberine göre Stefanu; Rum tarafının iki toplumlu ve iki kesimli federasyon çözümü konusunda net, ikna edici ve tutarlı olması gerektiğini belirtti. Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden, Guterres Çerçevesi zemininde yeniden başlaması gerektiğini kaydetti.

Habere göre; Stefanu, müzakerelerin yeniden başlamasının, Maraş’ın “kurtarılabilmesi” için en etkin yöntem olduğuna işaret ederek, Türkiye ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Maraş’ın “kolonizasyonu” ile ilgili planlarına karşılık, herkesin harekete geçerek yeni oldubittilere karşı durması gerektiğini belirtti.

Stefanu, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasının, Kıbrıs Türk tarafının Cenevre’de sunduğu ve Anastasiadis’in önerilerini geri çekmesi nedeniyle geri çektiği haritayı yeniden getirmesini gerektireceğini ifade etti.

Bu haritaya göre; Maraş’ın iade edileceğini öne süren Stefanu, Kıbrıs Türk tarafının bir yandan Maraş’ı bu haritaya dahil edip, diğer yandan burada yeni oldubittiler yaratmakla zor durumda kalacağını söyledi.