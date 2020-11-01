‘Tatar açmaz’

Dillirga bölgesindeki yerel makamlarda, Erenköy barikatının açılması konusunda hayal kırıklığının hakim olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, konuya ilişkin haberinde, Erenköy barikatının açılması için oluşturulan iki toplumlu komitenin temsilcilerinin bu konuda aldığı birçok taahhüde işaret etti. Haberde, taahhütlere rağmen, gerek pandemiyle ilgili her iki taraftaki olumsuz gelişmeler, gerekse Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesiyle birlikte Kıbrıs Türk tarafının tutumunda olası sertleşmenin, barikatın açılmasıyla ilgili her türlü resmi veya gayrı resmi tartışmayı “menüden kaldırdığı” iddia edildi.

Gazete, alenen itiraf edilmese de bu konudaki çabaların suya düştüğünü kaydederken, Kıbrıs Türk tarafının pandemi öncesindeki tutumunun da bu duruma yol açtığını ileri sürdü.