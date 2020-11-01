Bin 364 testten 7’sinin pozitif

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 364 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiklerini söyledi.
KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:
"Dün yapılan test sayısı: 1364. Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 7. Ülke dışından gelen vaka sayısı: 7.
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 9.
Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı: 222.649. Toplam vaka sayısı: 938. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı: 868. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 65. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı: 9. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 55. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5.
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1."
Güney Kıbrıs’ta 149 yeni vaka
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 783 test sonucunda 149 vaka belirlendi, 91 yaşında bir hasta hayatını kaybetti.
Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs'taki toplam Covid-19 vaka sayısı 4 bin 366, salgından dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 26 oldu.