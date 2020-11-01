Bin 364 testten 7’sinin pozitif

9 kişi taburcu edildi

Bin 364 testten 7’sinin pozitif

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 364 olduğunu, 7 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 
Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 6 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiklerini söyledi. 

KKTC’de Covid-19 genel durumu şöyle:
"Dün yapılan test sayısı: 1364. Dün saptanan pozitif vaka sayısı: 7. Ülke dışından gelen vaka sayısı: 7. 
Karantinada pozitifleşen temaslı vaka yok. Yerel vaka yok. İyileşip dün taburcu edilen vaka sayısı: 9. 
Dün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı: 222.649. Toplam vaka sayısı: 938. İyileşip taburcu edilen vaka sayısı: 868. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 65. Pandemi Merkezi'ndeki hasta sayısı: 9. Pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 55. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 5. 
Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1."

Güney Kıbrıs’ta 149 yeni vaka
Öte yandan Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 4 bin 783 test sonucunda 149 vaka belirlendi, 91 yaşında bir hasta hayatını kaybetti. 
Rum haber kaynaklarına göre; Güney Kıbrıs'taki toplam Covid-19 vaka sayısı 4 bin 366, salgından dolayı hayatını kaybeden kişi sayısı 26 oldu.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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