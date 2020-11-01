Siyasi partiler katıldı

Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede, 2021 Mali Yılı Bütçesinin Meclise sevk edilmesiyle ilgili süreç ele alındı

Siyasi partiler katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin başkan ve temsilcileri ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın davetiyle, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan görüşmede, 2021 Mali Yılı Bütçesinin Meclise sevk edilmesiyle ilgili süreç ele alındı. 
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri ve Genel Başkan Vekili Hamza Ersan Saner, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Jale Refik Rogers, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti Genel Başkanı (DP) Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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