Elektrikte kış  tarifesi başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “Üç zamanlı kontrol sizde” uygulamasında kış tarifesine geçiliyor.

Buna göre kış tarifesinde hafta içi yoğun olmayan saatler; 22.00-07.00, normal saatler 07.00-17.00, yoğun saatler ise 17.00-22.00.

Hafta sonu ve tatillerde ise yoğun olmayan saatler 24.00-07.00.

Normal Saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00.

Yoğun saatler 17.00-22.00 olarak belirlendi…

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 07:37