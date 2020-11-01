Elektrikte kış  tarifesi başlıyor

Elektrikte kış tarifesi bugün başlıyor. Kış tarifesi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar yürürlükte olacak.

Elektrikte kış  tarifesi başlıyor

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun “Üç zamanlı kontrol sizde” uygulamasında kış tarifesine geçiliyor.
Buna göre kış tarifesinde hafta içi yoğun olmayan saatler; 22.00-07.00, normal saatler 07.00-17.00, yoğun saatler ise 17.00-22.00.
Hafta sonu ve tatillerde ise yoğun olmayan saatler 24.00-07.00.
Normal Saatler 22.00-24.00 ve 07.00-17.00.
Yoğun saatler 17.00-22.00 olarak belirlendi… 

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2020, 07:37
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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