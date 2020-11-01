Acı bilanço 

Ege Denizi'nde merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,9 büyüklüğünde depremde bilanço her geçen saat daha da artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililerden deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği İzmir'de AFAD Koordanisyon Merkezine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada yetkililer tarafından brifing verildi. Toplantıda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile deprem bölgesinde bulunan bakanlar da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini, 885 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Erdoğan, "218 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 8 yoğun bakım var, içlerinde 3 ağır hastamız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" ifadesini kullandı. İzmir’de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van’dan İzmir’e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD Koordanisyon Merkezi’nde depremdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

AFAD’tan yeni açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

* Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km’dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 40 artçı olmak üzere, toplam 615 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

* SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre; 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 36 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de halen 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

* Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK'lar ve belediyelerden 5.674 personel, 21 arama kurtarma köpeği ile 895 araç görevlendirilmiştir.

* Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir.

* Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; 41 AFAD İl/Birlik müdürlüğünden arama kurtarma personeli bölgeye sevk edilmiştir.

* Genelkurmay Başkanlığı'na ait 7 kargo uçağı ile personel ve araç sevkiyatı yapılmaktadır. JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

* Sahil Güvenlik Komutanlığı, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına 186 personel, 15 sahil güvenlik botu, 3 helikopter ve 1 dalış timi ile katılmaktadır.

* Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye AFAD tarafından bin 130 çadır, 100 genel maksat çadırı, 5 bin 572 battaniye, 3 bin 800 yatak, 3 bin 100 uyku seti, 4 duş-wc konteyner; Türk Kızılay tarafından 2 bin 49 çadır, 51 genel maksat çadırı, 6 bin 888 yatak, 16 bin 50 battaniye ve 2 bin 657 mutfak seti sevk edilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından 249 personel, 281 gönüllü, 37 ikram aracı, 56 bin 300 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 83 bin 480 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderilmiştir.



* Vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Bornova Jimnastik Spor Salonu ve Bornova Öğütcan Spor Salonu tahsis edilmiş toplam 288 yatak ve battaniye sevk edilmiş ve 288 vatandaşımızın ibate ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Mucizenin ardından acı haber

İzmir'de yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edildi. 23 saat sonra anne ve 3 çocuk sağ kurtarılmıştı. Bakan Koca, sağ kurtarılan bir çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybeden çocuğun 7 yaşındaki Umut olduğu öğrenildi. Enkaz altındaki diğer çocuk için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

