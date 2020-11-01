‘Derinden üzüldük’

3’üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili bir taziye mesajı yayımladı.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“İzmir’de meydana gelen ve çok sayıda kardeşimizin ölümü ile yaralanmasına neden olan deprem bizleri derinden üzmüştür.

Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.

Dileğim, gereken tedbirlerin alınması ve depremlerin acılara neden olmasının önüne geçilmesidir.

Türkiye büyük ülkedir ve inanıyorum ki alınması gereken tedbirler konusunda gereken adımları daha da hızlandırarak atacak, hem de yaraları en kısa sürede saracaktır.”

Yılmaz ailesine başsağlığı mesajı

3’ncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Türkiye eski Dışişleri ve Başbakanlarından Mesut Yılmaz’ın ölümü nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Eroğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Uzun yıllar birlikte çalıştığım, değerli Devlet adamı, Türkiye eski Dışişleri Bakanı ve Başbakanlarından Mesut Yılmaz’ın ölümünü büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum.

Mesut Bey tüm görevlerinde, Kıbrıs Türkü’nün sorunlarının aşılmasında bizlere yardımcı olma gayreti göstermiş, milli davamız Kıbrıs konusunda oldukça hassas davranmış, bizlere destek vermiştir.

Merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve ulusumuza başsağlığı dilerim."