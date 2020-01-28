Gollü başlangıç

Gollü başlangıç

K-Pet Süper Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de on altıncı hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 33 golün atıldığı on altıncı hafta karşılaşmalarında, 3 karşılaşmayı ev sahibi, 4 karşılaşmayı da deplasman takımı kazandı. 1 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı on altıncı hafta karşılaşmalarında en farklı galibiyeti ise konuk ettiği Gönyeli karşısında Yenicami elde etti. Türk Ocağı deplasmanını kayıpsız geçen Mağusa Türk Gücü yoluna emin adımlarla devam ederken, Göçmenköy deplasmanını galibiyetle kapatan Doğan Türk Birliği on altıncı haftanın sonunda ikincilik koltuğunun sahibi oldu.

Haftanın Takımı – Mağusa Türk Gücü
İkinci devreye zorlu Türk Ocağı deplasmanı ile başlayan Mağusa Türk Gücü, rakibini rahat oyunu sonrası mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Haftanın Antrenörü – Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)
Takımını zorlu Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın Futbolcusu – John Ebuka(Yenicami)
Lige farklı Gönyeli galibiyeti ile başlayan Yenicami’de John Ebuka takımı adına 5 gol kaydederek maçın adamı oldu.

Haftanın U 21’i – Barkın Özaşık (Küçük Kaymaklı)
Küçük Kaymaklı’nın genç yıldızı Barkın, galip gelinen Gençlik Gücü karşılaşmasında iyi oyunu ile ön plana çıkan isim oldu. 
 
Haftanın Hakemi – Kerem Eran (Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü) 
Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Kerem Eran, on altıncı hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Ali(Düzkaya), Memduh(MAY), Ahmet Sönmez(DTB), Mejdi(MAY), Ali(DTB), Esosa(Lefke), Yusuf(K.Kaymaklı), Okorıe(Ledfke), Mbah(MAY), John Ebuka(Yenicami), Okafor(K.Kaymaklı).

Gol krallığı:
22 gol: John Ebuka (Yenicami)
16 gol: Emmanuel Mbah (Merit Alsancak Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’de 16. haftanın sonuçları
Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü: 0-3
Göçmenköy – Doğan Türk Birliği: 0-2
Cihangir – Çetinkaya: 0-0
Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı:1-3
Lefke – Hamitköy: 2-0
Yenicami – Gönyeli: 7-3
Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu: 3-1
Binatlı – Merit Alsancak Yeşilova: 3-5

K-Pet Süper Lig’de 17. haftanın programı

31 Ocak Cuma
Doğan Türk Birliği – Lefke 
Çetinkaya – Türk Ocağı 

1 Şubat Cumartesi
Mağusa Türk Gücü – Göçmenköy 
Hamitköy – Yenicami 
Baf Ülkü Yurdu – Cihangir 

2 Şubat Pazar
Gönyeli – Binatlı 
Küçük Kaymaklı – Düzkaya 
Merit Alsancak Yeşilova – Gençlik Gücü 

K-Pet Süper  Lig Puan Durumu:
    Takımlar    O    G    B    M    A    Y    Av.    P
1    MağusaTürkGücü    16    12    2    2    48    15    33    38
2    DoğanTürkBirliği    16    11    1    4    35    19    16    34
3    Türk Ocağı    16    9    5    2    26    15    11    32
4    Cihangir    16    10    1    5    42    24    18    31
5    M.A.Yeşilova    16    9    2    5    41    27    14    29
6    Yenicami    16    8    3    5    48    34    14    27
7    Küçük Kaymaklı    16    8    2    6    32    27    5    26
8    Baf Ülkü Yurdu    16    7    3    6    29    35    -6    24
9    Lefke    16    6    4    6    26    29    -3    22
10    Göçmenköy    16    6    4    6    24    27    -3    22
11    Hamitköy    16    5    2    9    32    47    -15    17
12    Binatlı    16    4    3    9    28    34    -6    15
13    Çetinkaya    16    4    3    9    21    30    -9    15
14    Düzkaya    16    3    2    11    21    46    -25    11
15    Gençlik Gücü    16    2    4    10    20    39    -19    10
16    Gönyeli    16    3    1    12    25    50    -25    10

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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