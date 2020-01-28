Gollü başlangıç

K-Pet Süper Lig Panorama – Hazırlayan Beyzade ÜNALMIŞ

K-Pet Süper Lig’de on altıncı hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 33 golün atıldığı on altıncı hafta karşılaşmalarında, 3 karşılaşmayı ev sahibi, 4 karşılaşmayı da deplasman takımı kazandı. 1 karşılaşmanın beraberlikle tamamlandığı on altıncı hafta karşılaşmalarında en farklı galibiyeti ise konuk ettiği Gönyeli karşısında Yenicami elde etti. Türk Ocağı deplasmanını kayıpsız geçen Mağusa Türk Gücü yoluna emin adımlarla devam ederken, Göçmenköy deplasmanını galibiyetle kapatan Doğan Türk Birliği on altıncı haftanın sonunda ikincilik koltuğunun sahibi oldu.

Haftanın Takımı – Mağusa Türk Gücü

İkinci devreye zorlu Türk Ocağı deplasmanı ile başlayan Mağusa Türk Gücü, rakibini rahat oyunu sonrası mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Haftanın Antrenörü – Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)

Takımını zorlu Göçmenköy deplasmanına iyi hazırlayan tecrübeli çalıştırıcı oyuna yaptığı hamlelerle alınan galibiyette ön plana çıkan isim oldu.

Haftanın Futbolcusu – John Ebuka(Yenicami)

Lige farklı Gönyeli galibiyeti ile başlayan Yenicami’de John Ebuka takımı adına 5 gol kaydederek maçın adamı oldu.

Haftanın U 21’i – Barkın Özaşık (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı’nın genç yıldızı Barkın, galip gelinen Gençlik Gücü karşılaşmasında iyi oyunu ile ön plana çıkan isim oldu.



Haftanın Hakemi – Kerem Eran (Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü)

Doksan dakika boyunca yardımcıları ile uyumu oldukça iyiydi. Görev paylaşımındaki dengeyi ve saha içerisindeki verdiği kararlarla birlikte, oyuncularla olan diyaloğu da iyi koruyan Kerem Eran, on altıncı hafta karşılaşmasında başarılı bir maç yönetti.

Haftanın 11’i: Ali(Düzkaya), Memduh(MAY), Ahmet Sönmez(DTB), Mejdi(MAY), Ali(DTB), Esosa(Lefke), Yusuf(K.Kaymaklı), Okorıe(Ledfke), Mbah(MAY), John Ebuka(Yenicami), Okafor(K.Kaymaklı).

Gol krallığı:

22 gol: John Ebuka (Yenicami)

16 gol: Emmanuel Mbah (Merit Alsancak Yeşilova)

K-Pet Süper Lig’de 16. haftanın sonuçları

Türk Ocağı – Mağusa Türk Gücü: 0-3

Göçmenköy – Doğan Türk Birliği: 0-2

Cihangir – Çetinkaya: 0-0

Gençlik Gücü – Küçük Kaymaklı:1-3

Lefke – Hamitköy: 2-0

Yenicami – Gönyeli: 7-3

Düzkaya – Baf Ülkü Yurdu: 3-1

Binatlı – Merit Alsancak Yeşilova: 3-5

K-Pet Süper Lig’de 17. haftanın programı

31 Ocak Cuma

Doğan Türk Birliği – Lefke

Çetinkaya – Türk Ocağı

1 Şubat Cumartesi

Mağusa Türk Gücü – Göçmenköy

Hamitköy – Yenicami

Baf Ülkü Yurdu – Cihangir

2 Şubat Pazar

Gönyeli – Binatlı

Küçük Kaymaklı – Düzkaya

Merit Alsancak Yeşilova – Gençlik Gücü

K-Pet Süper Lig Puan Durumu:

Takımlar O G B M A Y Av. P

1 MağusaTürkGücü 16 12 2 2 48 15 33 38

2 DoğanTürkBirliği 16 11 1 4 35 19 16 34

3 Türk Ocağı 16 9 5 2 26 15 11 32

4 Cihangir 16 10 1 5 42 24 18 31

5 M.A.Yeşilova 16 9 2 5 41 27 14 29

6 Yenicami 16 8 3 5 48 34 14 27

7 Küçük Kaymaklı 16 8 2 6 32 27 5 26

8 Baf Ülkü Yurdu 16 7 3 6 29 35 -6 24

9 Lefke 16 6 4 6 26 29 -3 22

10 Göçmenköy 16 6 4 6 24 27 -3 22

11 Hamitköy 16 5 2 9 32 47 -15 17

12 Binatlı 16 4 3 9 28 34 -6 15

13 Çetinkaya 16 4 3 9 21 30 -9 15

14 Düzkaya 16 3 2 11 21 46 -25 11

15 Gençlik Gücü 16 2 4 10 20 39 -19 10

16 Gönyeli 16 3 1 12 25 50 -25 10