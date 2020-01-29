DAÜ'de lisansüstü mezuniyet töreni gerçekleşti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni dün, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Tören, 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezunlarının müzik ve alkışlar eşliğinde salona girişi ile başladı. Mezunlar salona giriş yaptığı esnada akademisyenler ayağa kalkarak, mezunların başarılarında büyük pay sahibi olan velilere doğru döndü ve öğrencilerini karşıladı. Mezunların salona girişiyle oldukça duygu dolu anların yaşandığı tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, müzik dinletisi gerçekleşti.

2019-2020 Akademik Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Mezuniyet Töreni, öğrencilerin diplomalarını almasıyla devam etti. Diplomaların takdiminin ardından tören, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ın 10’dan geriye saymasının ardından öğrencilerin büyük bir coşkuyla keplerini havaya atması ve aile fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.



Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2020, 12:31