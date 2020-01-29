“Yangın Yerinde Kabare” isimli oyun her Salı akşamı KTAMS’ta sahnelenecek

“Yangın Yerinde Kabare” isimli oyun dün akşam Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Barış Salonundan sahnelendi. Yapılan açıklamaya göre yoğun ilginin olduğu “Yangın Yerinde Kabare” oyunu bu akşamdan itibaren her Salı akşam 20.00’de KTAMS Barış Salonu’nda oynanacak. Oyuna giriş 15 TL olup, tüm gişe geliri Kadın Sığınma Evi’ne bağışlanacak. Biletlerin mesai saatleri içerisinde KTAMS sekreterliğinden temin edilebileceği ayrıca 2271775-05338659884 telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi.